  1. استانها
  2. زنجان
۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۵۸

1.2 میلیارد ریال سوخت اضافه در محورهای مواصلاتی زنجان مصرف می شود

1.2 میلیارد ریال سوخت اضافه در محورهای مواصلاتی زنجان مصرف می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان گفت: در حال حاضر تعداد 200 کامیون در جاده های استان زنجان تردد می کنند که موجب مصرف 1.2 میلیارد ریال سوخت اضافه می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عبدالحسین علی اکبری ظهر چهار شنبه در جمع خبرنگاران افزود: کامیون های فرسوده نزدیک به دو برابر بیشتر از کامیونهای نو سوخت مصرف می کنند و با توجه به تردد 260 هزار خودروی فرسوده در جاده های کشور، سالانه 1800 میلیارد ریال سوخت اضافی در کشور مصرف می شود.

وی به یارانه مواد سوختی اشاره کرد و گفت: در ایران روزانه 67 میلیون لیتر بنزین مصرف می شود و در حال حاضر سهم انرژی مصرفی در بخش حمل و نقل کشور 27 درصد است که این رقم 43 درصد یارانه ها را به خود اختصاص می دهد.

علی اکبری عمر متوسط ناوگان حمل و نقل بار کشور را 17 سال عنوان کرد و افزود: عمر متوسط ناوگانی حمل و نقل کشور در سال 83 در حدود 23 سال بود و این رقم در حال حاضر به 17 سال کاهش یافته است اما در چند سال آینده باتوجه به استانداردهای جهانی، کامیونهای ایرانی اجازه حمل و نقل ترانزیت را نخواهند داشت.

رئیس سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان ادامه داد: 90 درصد حمل و نقل مسافر از طریق ناوگان مسافربری جاده ای صورت می گیرد که با نوسازی ناوگان می توان موجبات کاهش تصادفات، افزایش سطح ایمنی، کاهش مصرف سوخت و افزایش ظرفیت حمل و نقل مسافر را فراهم آورد.

کد مطلب 936631

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها