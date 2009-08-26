1.2 میلیارد ریال سوخت اضافه در محورهای مواصلاتی زنجان مصرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عبدالحسین علی اکبری ظهر چهار شنبه در جمع خبرنگاران افزود: کامیون های فرسوده نزدیک به دو برابر بیشتر از کامیونهای نو سوخت مصرف می کنند و با توجه به تردد 260 هزار خودروی فرسوده در جاده های کشور، سالانه 1800 میلیارد ریال سوخت اضافی در کشور مصرف می شود.

وی به یارانه مواد سوختی اشاره کرد و گفت: در ایران روزانه 67 میلیون لیتر بنزین مصرف می شود و در حال حاضر سهم انرژی مصرفی در بخش حمل و نقل کشور 27 درصد است که این رقم 43 درصد یارانه ها را به خود اختصاص می دهد.

علی اکبری عمر متوسط ناوگان حمل و نقل بار کشور را 17 سال عنوان کرد و افزود: عمر متوسط ناوگانی حمل و نقل کشور در سال 83 در حدود 23 سال بود و این رقم در حال حاضر به 17 سال کاهش یافته است اما در چند سال آینده باتوجه به استانداردهای جهانی، کامیونهای ایرانی اجازه حمل و نقل ترانزیت را نخواهند داشت.

رئیس سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان ادامه داد: 90 درصد حمل و نقل مسافر از طریق ناوگان مسافربری جاده ای صورت می گیرد که با نوسازی ناوگان می توان موجبات کاهش تصادفات، افزایش سطح ایمنی، کاهش مصرف سوخت و افزایش ظرفیت حمل و نقل مسافر را فراهم آورد.