انعکاس گسترده خبر رحلت عبدالعزیز حکیم در رسانه های عرب

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ها و خبرگزاری های جهان عرب در اخباری جداگانه رحلت حکیم را اعلام کردند.

شبکه خبری العالم نخستین شبکه ای بود که این خبر را منتشر کرد.

شبکه های خبری الجزیره و العربیه نیز بلافاصله این خبر را مخابره کردند.

پایگاه خبری محیط نیز با اشاره به وخامت حال عبدالعزیز حکیم در روزهای اخیر از رحلت وی خبر داد.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق از سرطان بدخیم ریه رنج می برد که اخیرا به کبد و کلیه های وی نیز سرایت کرده بود.

وی در ماه های اخیر چندین بار برای معالجه به ایران سفر کرده بود.