یک میلیون و 170 هزار نفر در استان همدان سهام عدالت دریافت کردند

به

گزارش خبرنگار مهر در همدان،

محمدعلی خلیلی خو، ظهر چهارشنبه در نشست اعضای ستاد سهام

عدالت استان با اشاره به طرح توزیع سهام عدالت افزود: از این تعداد یک میلیون و 103 هزار و 537 نفر در شرکتهای تعاونی سهام عدالت، ثبت نام و تحت پوشش طرح سهام عدالت قرار گرفته اند.

وی گفت: در سال جاری تعداد دریافت کنندگان سهام عدالت نسبت به سال گذشته 96 درصد افزایش داشته و در سال 88 نیز سود پرداخت شده به دریافت کنندگان سهام عدالت 277 میلیارد ریال بوده است.

خلیلی خو گفت: آمار نهایی مشمولان مرحله اول این طرح که شامل افراد تحت پوشش سه نهاد حمایتی کمیته امداد حضرت امام (ره)، سازمان بهزیستی و بسیج می شوند به 130 هزار و 814 نفر رسیده که تاکنون 92 هزار و 747 نفر سود سهام خود را از طریق بانکهای عامل، دریافت کرده اند .

وی یادآور شد: مرحله دوم این طرح، شامل 197 هزار و 459 نفر در قالب شرکتهای تعاونی، سهام عدالت دریافت کرده اند و تاکنون برای 439 هزار و 536 نفر نیز سود سهام واریز شده است.

خلیلی خو افزود: در مرحله سوم این طرح نیز که شامل کارمندان دولت، بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری بگیران تامین اجتماعی می شوند، تاکنون 268 هزار و 658 نفر سود سهام دریافت کرده اند .

وی عنوان کرد: تاکنون 39 هزار و 12 نفر از مشمولین مرحله چهارم، ایثارگران و خانواده های آنان بوده اند و دو هزار و 641 نفر از مشمولان مراحل پنجم، هفتم، هشتم و یازدهم ، شامل زنان سرپرست خانوار مشمول قانون کار، خدام مساجد، حسینیه ها و امامزاده ها، طلاب حوزه های علمیه و کارکنان ستادهای نماز جمعه در شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی ثبت نام و به عضویت شرکت در آمده اند .

رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: طبق آخرین آمار 73 درصد از سود سهام آموزش و پرورش استان همدان پرداخت شده است.