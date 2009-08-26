نیازی به اقدامات سختگیرانه در قفقاز شمالی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "دیمیتری مدودف" امروز چهارشنبه در کنفرانسی خبری اظهار داشت که هر چند اوضاع در قفقاز شمالی در ماههای اخیر وخیم شده اما تدابیر فوق العاده ای مورد نیاز نیست.

رئیس جمهور روسیه در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: مسلماً تدابیری که اتخاذ می شوند را کافی نمی دانم. اگر آنها کافی بودند، اوضاع آرام بود، اما اوضاع نا آرام است و در ماه های اخیر اوضاع امنیتی رو به وخامت گذاشته است.

بر اساس این گزارش، مدودف دلیل بروز بحران امنیتی در چچن را اقدامات فعال جنگجویان و نیز محاسبات غلط از سوی ارگان های امنیتی دانسته و تاکید کرد: من فکر نمی کنم که اوضاع نیازی به اتخاذ تصمیمات فوق العاده داشته باشد، اما موارد جزئی وضع خواهند شد.

این در حالی است که در تحولات امنیتی یک ماه اخیر در چچن بیش از 50 نفر کشته شده اند.

در هفته های اخیر چچن شاهد افزایش فعالیت گروه های شبه نظامی که مخالف تسلط روسیه بر چچن هستند بوده است.

این ناآرامیها در حالی است که در تاریخ 27 فروردین ماه سال جاری سرانجام پس از ده سال، روز گذشته عملیات ضد تروریستی روسیه در چچن به پایان رسید.

حکم آغاز عملیات ضد تروریسم در چچن در سال 1999 در زمان ریاست جمهوری بوریس یلتسین به تصویب رسید.

هم اکنون "رمضان قدیرف" رئیس جمهور چچن است. وی که مورد حمایت مسکو است نقش زیادی در پایان رسیدن عملیات ضد تروریستی روسیه داشته است.