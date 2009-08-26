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۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۴۲

آخرین مصوبات کمیته علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی اعلام شد

آخرین مصوبات کمیته علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی اعلام شد

دانشگاه جامع علمی کاربردی مصوبات جدید کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید اسماعیل زاده - دبیر کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی کشور و مدیر دفتر گسترش دانشگاه با اعلام این خبر افزود: در جلسه اخیر این کمیته، درخواست دوره 87 مرکز آموزش علمی کاربردی مجری دوره های پودمانی بررسی و در مجموع 310 رشته محل به تصویب رسید.

وی اظهار داشت: در این جلسه، درخواست برگزاری دوره های علمی کاربردی پودمانی مربوطه در 8 استان چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان و سیستان و بلوچستان بررسی شده است.

دبیر کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی کشور افزود: بر این اساس در استان چهارمحال و بختیاری از مجموع درخواست 7 مرکز بررسی شده، 31 رشته محل و 23 دوره علمی کاربردی جهت اجرا به تصویب رسید که از این میان 7 دوره اصلاح و تربیت، امور تعاون، تربیت مربی مراکز یش از دبستان، حسابداری گرایش حسابرسی، حقوق گرایش شورای حل اختلاف، خبرنگاری و مترجمی اسناد و مدارک از رشته های جدید جهت اجرا در این استان خواهد بود.

وی گفت: در استان خراسان جنوبی یک رشته محل و 10 دوره علمی کاربردی جهت اجرا مصوب شد که از این میان 4 دوره تربیت مربی قرآن کریم، تربیت مربی مراکز پیش از دبستان، حقوق گرایش شورای حل اختلاف و گرافیک از رشته های جدید جهت اجرا در این استان هستند.

اسماعیل زاده اضافه کرد: در استان خراسان رضوی، 135 رشته محل و 58 دوره علمی کاربردی جهت اجرا تصویب شد که از این میان 6 دوره ارشاد و معاضدت قضائی، امور زائرین، تربیت مربی خانه کودکان و نوجوانان، تعمیر و نگهداری خودرو، حسابداری گرایش حسابرسی و حقوق گرایش شورای حل اختلاف از رشته های جدید جهت اجرا در این استان خواهد بود.

وی افزود: در استان خراسان شمالی نیز 12 رشته محل و 10 دوره علمی کاربردی جهت اجرا تصویب شد که از این میان 5 دوره اصلاح و  تربیت، تربیت مربی مراکز پیش از دبستان، تعمیر و نگهداری خودرو، تولید آلومینیوم و خدمات قضائی از رشته های جدید جهت اجرا در این استان خواهد بود.

مدیر دفتر گسترش دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: در استان خوزستان 19 رشته محل و 17 دوره علمی کاربردی جهت اجرا تصویب شد که از این میان 4 دوره تربیت مربی مراکز پیش از دبستان، حسابداری گرایش حسابرسی، حقوق گرایش شورای حل اختلاف و مربیگری فوتبال از رشته های جدید جهت اجرا در این استان خواهد بود.

دبیر کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی کشور افزود: در استان زنجان نیز 15 رشته محل و 15 دوره علمی کاربردی جهت اجرا تصویب شد که از این میان 9 دوره آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریق، ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی، تکنولوژی آردسازی، حسابداری، گرایش حسابرسی، حقوق گرایش شورای حل اختلاف، خدمات مشاوره حقوقی صنوف، شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی، صنعت شیرینی سازی و نسجای گرایش ریسندگی از رشته های جدید جهت اجرا در این استان  به شمار می آیند.

وی گفت: در استان سمنان 32 رشته محل و 19 دوره علمی کاربردی جهت اجرا تصویب شد که از این میان 2 دوره تربیت مربی مراکز پیش از دبستان و تربیت مبلغ قرآن کریم از رشته های جدید اجرا در این استان خواهد بود.

دکتر اسماعیل زاده در خاتمه اظهار داشت: در استان سیستان و بلوچستان نیز از مجموع درخواست 11 مرکز بررسی شده، 51 رشته محلی و 38 دوره علمی کاربردی جهت اجرا تصویب شد که از این میان 8 دوره ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی تربیت مربی تکواند، تربیت مربی خانه کودکان و نوجوانان، تکنولوژی آموزشی، حسابداری گرایش حسابرسی، حقوق گرایش شورای حل اختلاف، خبرنگاری و سرپرستی تشکل های صنفی از رشته های جدید جهت اجرا در این استان خواهد بود.

کد مطلب 936647

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