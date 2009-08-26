آخرین مصوبات کمیته علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید اسماعیل زاده - دبیر کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی کشور و مدیر دفتر گسترش دانشگاه با اعلام این خبر افزود: در جلسه اخیر این کمیته، درخواست دوره 87 مرکز آموزش علمی کاربردی مجری دوره های پودمانی بررسی و در مجموع 310 رشته محل به تصویب رسید.

وی اظهار داشت: در این جلسه، درخواست برگزاری دوره های علمی کاربردی پودمانی مربوطه در 8 استان چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان و سیستان و بلوچستان بررسی شده است.

دبیر کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی کشور افزود: بر این اساس در استان چهارمحال و بختیاری از مجموع درخواست 7 مرکز بررسی شده، 31 رشته محل و 23 دوره علمی کاربردی جهت اجرا به تصویب رسید که از این میان 7 دوره اصلاح و تربیت، امور تعاون، تربیت مربی مراکز یش از دبستان، حسابداری گرایش حسابرسی، حقوق گرایش شورای حل اختلاف، خبرنگاری و مترجمی اسناد و مدارک از رشته های جدید جهت اجرا در این استان خواهد بود.

وی گفت: در استان خراسان جنوبی یک رشته محل و 10 دوره علمی کاربردی جهت اجرا مصوب شد که از این میان 4 دوره تربیت مربی قرآن کریم، تربیت مربی مراکز پیش از دبستان، حقوق گرایش شورای حل اختلاف و گرافیک از رشته های جدید جهت اجرا در این استان هستند.

اسماعیل زاده اضافه کرد: در استان خراسان رضوی، 135 رشته محل و 58 دوره علمی کاربردی جهت اجرا تصویب شد که از این میان 6 دوره ارشاد و معاضدت قضائی، امور زائرین، تربیت مربی خانه کودکان و نوجوانان، تعمیر و نگهداری خودرو، حسابداری گرایش حسابرسی و حقوق گرایش شورای حل اختلاف از رشته های جدید جهت اجرا در این استان خواهد بود.

وی افزود: در استان خراسان شمالی نیز 12 رشته محل و 10 دوره علمی کاربردی جهت اجرا تصویب شد که از این میان 5 دوره اصلاح و تربیت، تربیت مربی مراکز پیش از دبستان، تعمیر و نگهداری خودرو، تولید آلومینیوم و خدمات قضائی از رشته های جدید جهت اجرا در این استان خواهد بود.

مدیر دفتر گسترش دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: در استان خوزستان 19 رشته محل و 17 دوره علمی کاربردی جهت اجرا تصویب شد که از این میان 4 دوره تربیت مربی مراکز پیش از دبستان، حسابداری گرایش حسابرسی، حقوق گرایش شورای حل اختلاف و مربیگری فوتبال از رشته های جدید جهت اجرا در این استان خواهد بود.

دبیر کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی کشور افزود: در استان زنجان نیز 15 رشته محل و 15 دوره علمی کاربردی جهت اجرا تصویب شد که از این میان 9 دوره آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریق، ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی، تکنولوژی آردسازی، حسابداری، گرایش حسابرسی، حقوق گرایش شورای حل اختلاف، خدمات مشاوره حقوقی صنوف، شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی، صنعت شیرینی سازی و نسجای گرایش ریسندگی از رشته های جدید جهت اجرا در این استان به شمار می آیند.

وی گفت: در استان سمنان 32 رشته محل و 19 دوره علمی کاربردی جهت اجرا تصویب شد که از این میان 2 دوره تربیت مربی مراکز پیش از دبستان و تربیت مبلغ قرآن کریم از رشته های جدید اجرا در این استان خواهد بود.

دکتر اسماعیل زاده در خاتمه اظهار داشت: در استان سیستان و بلوچستان نیز از مجموع درخواست 11 مرکز بررسی شده، 51 رشته محلی و 38 دوره علمی کاربردی جهت اجرا تصویب شد که از این میان 8 دوره ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی تربیت مربی تکواند، تربیت مربی خانه کودکان و نوجوانان، تکنولوژی آموزشی، حسابداری گرایش حسابرسی، حقوق گرایش شورای حل اختلاف، خبرنگاری و سرپرستی تشکل های صنفی از رشته های جدید جهت اجرا در این استان خواهد بود.