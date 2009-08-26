اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به سردبیری حسین معصومی ساعت 15:30 از رادیو ایران پخش می‌شود.

ـ برنامه "به افق آفتاب" ششم شهریور در رادیو ایران آثار زیانبار غرور را بررسی می‌کند.

ـ شنوندگان رادیو ایران برای شنیدن اثری از ناصر عبدالهی روز پنجم شهریور با گلبانگ همراه شوند.

ـ برنامه "صدا کن مرا" هفتم شهریور در رادیو ایران فواید قناعت کردن را بیان می‌کند.

ـ برنامه "دلنوازان" در رادیو ایران هفتم شهریور اثری را با صدای استاد حسام الدین سراج پخش می‌کند.

ـ برنامه "روی دیگر تاریخ" هفتم شهریور در رادیو ایران مسئله لشکرکشی ناپلئون را به مستعمرات انگلستان را بررسی می‌کند.

ـ برنامه "سلام کوچولو" هفتم شهریور در رادیو ایران به خصوصیات فصل تابستان می‌‍پردازد.

ـ برنامه "کات" ششم شهریور در رادیو جوان اختصاص به سیف‌الله داد دارد.

ـ روزبه نعمت‌الله ششم شهریور مهمان برنامه "هفت ترانه" رادیو جوان است.

ـ برنامه "درد و درمان" پنجم شهریور در صدای آشنا به مناسبت روز داروسازی پخش می‌شود.

ـ برنامه "یک جستجو" هشتم شهریور در صدای آشنا به شهادت رجایی و باهنر می‌پردازد.

ـ برنامه "فراسو" پنجم شهریور در رادیو سلامت به موضوع تغذیه در ماه رمضان می‌پردازد.

ـ برنامه "بحث روز" هفتم شهریور در رادیو سلامت به برنامه‌های وزارتخانه برای حفظ سلامت دهان و دندان می‌پردازد.

ـ برنامه "با نخبگان سلامت" ششم شهریور در رادیو سلامت با حضور محمدرضا نوروزی جراح و فوق تخصص کلیه پخش می‌شود.

ـ برنامه "عصر روز هفتم" ششم شهریور با موضوع نقش ماه رمضان در انسجام خانواده از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.