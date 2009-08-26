روسیه سیستم موشکی اس-400 خود را در نزدیکی شبه جزیر کره مستقر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "نیکلای ماکاروف" با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران در ادامه افزود : هدف از استقرار این سیستم موشکی قدرتمند دفاع از امنیت روسیه است.

ماکاروف اظهار داشت: ما در آنجا مجموعه ای عظیم از اس-400 مستقر کرده ایم. ما چنین تدابیر پیشگیرانه ای را اتخاذ می کنیم تا بطور تضمین شده امنیت خود را در برابر پرتاب های ناموفق موشک های کره شمالی تامین کنیم و بطور تضمین شده افتادن قطعات این موشک ها در خاک روسیه را منتفی سازیم.

به گفته وی، طرف روسی نگران این است که میدان تیر کره شمالی که در آنجا آزمایش ها و از جمله آزمایش دستگاه های هسته ای انجام می شوند، در نزدیکی مرزهای فدراسیون روسیه قرار دارد. تدابیری معین اتخاذ نموده و خواهیم کرد تا در صورت پرتاب های ناموفق، از جمله توسط مجموعه های موشکی، امنیت خود را فراهم کنیم.

مجموعه های پدافند موشکی اس-400 را می توان در هر ساعت از شبانه روز و هر شرایط جوی و جغرافیایی حتی در حالت جنگ الکترونیکی مورد استفاده قرار داد.

تفاوت این سیستم ها با نمونه های قبلی "اس-300" گسترش محدوده استفاده نظامی بوده و می توان در آنها از موشک های موجود جدید استفاده کرد. مجموعه های پدافند موشکی جدید برای انهدام اهدافی در مسافت 400 کیلومتری در نظر گرفته شده است. هدف با ترکش هایی که در اثر انفجار کلاهک بوجود می آیند، منهدم می شود.