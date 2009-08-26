میانگین سهم تملک دارایی گلستان از مرز دو هزار میلیارد ریال گذشت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فتح الله نوری عصر چهارشنبه در آئین افتتاح متمرکز پروژه های شهرستان گرگان افزود: این درحالیست که سهم تملک دارایی استان در سال 84 حدود 500 میلیارد ریال بوده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر کشور به یک کارگاه صنعتی تبدیل شده تصریح کرد: نظام تعالی و پیشرفت با نگاه عدالت محور در تمام اقشار منطقه گسترش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: سهم گرگان از مجموع طرحهای هفته دولت سال جاری 415 طرح عمرانی بوده که برای اجرای آن بیش از 570 میلیارد ریال هزینه شده است.

به گفته نوری، عملیات اجرایی 18 طرح جدبد نیز با برآورد اعتباری 480 میلیارد ریال نیز در این شهرستان آغاز شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان بیان داشت: بیان دستاوردهای دولت در مقاطع مختلف زمانی وظیفه همه دستگاه های اجرایی است و باید برای پوشش جدی خدمات انجام شده به بهترین نحو ممکن برنامه ریزی شود.

وی یادآور شد: شهادت دو شخصیت فداکار اسلام رجایی و باهنر که با آتش کین منافقان سوختند، فصلی از شهادت را به نام هفته دولت در تاریخ انقلاب گشوده است.



وی عنوان کرد: دولت شهید رجایی در آن دوره بحرانی بیشترین تلاش و کوشش را برای خدمت به اهداف مقدس انقلاب از خود نشان داد تا آنجا که جان خود را بر سر آن نهاد.