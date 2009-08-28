به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندوستان تایمز، دولت عربستان سعودی از کمیته حج هندوستان و سایر کشورها خواسته که این گواهینامه سلامت را که از سوی کشورهای متبوع خود صادر شده همراه داشه باشند.

درحالی که ویروس H1N1 آنفلوآنزای خوکی در سراسر جهان درحال گسترش است گروههایی که از خطر بالاتری برای ابتلا به این بیماری برخوردارند باید از سفر حج امسال پرهیز کنند.

به دنبال مطرح شدن درخواست عربستان، کمیته حج هندوستان از وزارت بهداشت این کشور خواست تا اقدام مقتضی را در رابطه با قوانین جدید عربستان اعمال کند.

هرسال حدود 3 میلیون زائر از 160 کشور جهان راهی خانه خدا می‌شوند و بزرگترین گردهمایی دنیا را تشکیل می‌دهند.

کمیته حج عربستان و وزارت بهداشت این کشور اخیراً جلسه‌ای به ریاست وزیر بهداشت تشکیل داد و مسئله صدور این گواهینامه سلامت را برای زائرانی که هیچ نوع علائمی از آنفلوآنزا و حتی آنلفوآنزای فصلی ندارد به بحث گذاشت.

یک نیروی عملیاتی از سوی وزارت بهداشت هندوستان به دنبال بررسی این امر است که آیا تمام زائران پیش سفر 42 روزه خود می‌توانند دارویی مصرف کنند که آنها را علیه این نوع آنفلوآنزا مورد حمایت قرار دهد یا خیر.

محمد اویسی مدیر اجرایی سازمان حج گفت: درحال حاضر واکسنی علیه ویروس H1N1 وجود ندارد. ما روز شنبه 29 آگوست (7 شهریور ماه) در دیدار نهایی با وازارت بهداشت تصمیم نهایی را در مورد طول مدت زمان گواهینامه‌های سلامت اتخاذ کرده و درباره فراهم کردن قرص تایمل‌فلو برای زائران تصمیم می‌گیریم.