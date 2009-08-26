بدهی دو هزار میلیارد ریالی مردم خراسان شمالی به بانکها

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، رجبعلی صادقی بعداز ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهار داشت: 20 درصد از منابع بانکهای دولتی استان خراسان شمالی به صورت بدهی معوقه در اختیار مشتریان بد حساب مانده است.

وی اضافه کرد: بانکهای استان خراسان شمالی در سال گذشته شش هزار و 500 میلیارد ریال منابع بانکی دریافت کردند که 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان حقیقی و حقوقی پرداخت کردند.

دبیر کمیسیون هماهنگی امور بانکهای دولتی استان خراسان شمالی گفت: بانکهای دولتی خراسان شمالی در سال گذشته سه هزار و 500 میلیارد ریال بیش از منابع دریافتی تسهیلات پرداخت کردند که این منابع مازاد را از بانک مرکزی استقراض کردند.

صادقی افزود: اگر طلب معوقه دو هزار میلیارد ریالی بانکهای دولتی که در قالب تسهیلات بانکی در اختیار مشتریان وجود دارد، نقد شود مشکلات کمبود ناشی از منابع مالی بانکهای دولتی استان رفع می شود.

وی اضافه کرد: کمبود منابع بانکهای دولتی استان موجب شده تا این بنگاه های اقتصادی در سال جاری توفیق زیادی در پرداخت تسهیلات مورد نیاز مشتریان نداشته باشند.

صادقی گفت: درخواست مدیران بانکهای دولتی از مدیران دستگاه های اجرایی استان که بعضا معرف متقاضیان برای دریافت تسهیلات برای اجرای طرحها بوده این است که در بخش وصول نیز بانکها را حمایت کنند.

وی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی استان خراسان شمالی نیز می تواند از طریق مبلغان دینی که به مناطق روستایی اعزام کرده، روستاییان بدهکار به بانک را برای پرداخت بدهی معوقه خود به بانکها ترغیب کنند.

براساس آمارهای غیر رسمی کارخانه سیمان بجنورد، کارخانه قند شیروان، کارخانه آلومینای جاجرم و هتل نگین بجنورد بیشترین بدهی معوقه به بانکهای دولتی استان مربوط به آنهاست که سه واحد تولیدی و صنعتی دولتی هستند.