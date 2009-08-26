کشته شدن یک مقام محلی افغان/ زخمی شدن چهار افسر پلیس پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، بر اثر انفجار یک بمب در کنار جاده ای در شمال افغانستان یک افسر پلیس کشته شد.

خبر دیگر اینکه وزارت دفاع انگلیس روز سه شنبه طی بیانیه ای اعلام کرد: با کشته شدن یک نظامی دیگر بریتانیا در یکی از عملیات های نظامی در جنوب افغانستان، آمار تلفات این کشور از ابتدای آغاز جنگ در سال 2001 به 207 نفر رسید.

همچنین پلیس ولایت قندهار در جنوب افغانستان امروز چهارشنبه از کشته شدن یک فرماندار در این ولایت و زخمی شدن چهار محافظ وی در نتیجه انفجار یک بمب کنار جاده ای خبر داد.

بر اساس این گزارش این انفجار بعد از ظهر روز سه شنبه در نزدیکی مرکز ولایت قندهار روی داد.

خبر دیگر اینکه رسانه های محلی پاکستان اعلام کردند که امروز چهارشنبه بر اثر انفجار یک بمب در موتورسیکلتی در جنوب غرب پاکستان چهار افسر پلیس زخمی شدند.

همچنین در نتیجه درگیریها میان شبه نظامیان طالبان و نیروهای امنیتی پاکستان در ایالت بلوچستان 2 نفر کشته شدند.