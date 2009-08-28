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۶ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۴۴

برای حضور در مسابقات آسیایی/

برپایی اردوی دوندگان ایران در اوکراین،مالزی، روسیه و ترکیه

برپایی اردوی دوندگان ایران در اوکراین،مالزی، روسیه و ترکیه

شش دونده زن و مرد کشورمان به منظور آماده سازی هر چه بیشتر برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا اردوی تدارکاتی خود را در کشورهای اوکراین، مالزی، روسیه و ترکیه برپا می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای دوومیدانی قهرمانی آسیا آبان ماه سال جاری به میزبانی چین در شهر گوانگجو برگزار می شود که بنا بر نظر فدراسیون دوومیدانی دوندگان زن و مرد کشورمان مرحله جدید اردوهای خود را در کشورهای خارجی سپری می کنند.

بدین ترتیب سپیده توکلی و مریم طوسی دوومیدانی کاران پرش ارتفاع و دوی نیمه استقامت روز چهارشنبه چهارم شهریورماه برای برپایی یک اردوی تدارکاتی یک ماهه عازم کوالالامپور مالزی شدند.

همچنین محمود و محمد صمیمی به همراه مربی خود عباس صمیمی در چند روز آینده جهت برپایی یک اردوی 24 روزه تهران را به مقصد اوکراین ترک می کنند.

هادی سپهرزاد ورزشکار دهگانه کشورمان در حال پیگیری سفر خود به ترکیه است. دوومیدانی کار المپیکی کشورمان ظرف چند روز آینده به همراه مربی اختصاصی اش برای ادامه تمرینات راهی آنتالیا ترکیه شده و به مدت 25 روز در کمپ دوومیدانی این شهر تمرین می کند.

احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک ایران نیمه شهریور ماه برای ادامه تمرینات تخصصی به همراه مربی اش برای برپایی یک اردوی یک ماهه به روسیه سفر می کند.

کد مطلب 936704

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