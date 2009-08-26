230 کیلوگرم انواع مواد مخدر در اردبیل امحاء شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی استان اردبیل بعد از ظهر امروز در مراسم امحاء مواد مخدر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این میزان مواد مخدر که شامل انواع مواد افیونی می باشد، در سال جاری توسط نیروهای مبارزه بامواد مخدر استان کشف و ضبط شده بود.

امیر سرتیپ یعقوب رضا زاده با تاکید بر جدیت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه و ریشه کنی مواد مخدر در کشور افزود: امحاء این مواد پس از اخذ مجوز از ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر کشور انجام می گیرد.

وی با اشاره به افزایش 300 درصدی کشفیات مواد مخدر در این استان نسبت به سال 86 ابراز داشت: برخورد جدی با باند های مواد مخدر در اردبیل از جمله برنامه اولویت دار این نیرو در سل جاری خواهد بود.

فرمانده انتظامی استان انسداد مرزهای استان اردبیل با کشور آذربایجان و شناسایی و دستگیری معتادین خطرناک را از دیگر برنامه های نیروی انتظامی برای مبارزه با مواد مخدر در استان عنوان کرد.

وی همچنین با تاکید بر میارزه ریشه ای و فرهنگی با مواد مخدر در جامعه از تشکیل 11 نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و تصریح کرد: این نشستها با حضور کمیته های قضایی، بهداشت و درمان، فرهنگی و مقابله و پیشگیری تشکیل داده است .

رضا زاده در پایان مواد مخدر را بزرگترین تهدید برای سلامت جامعه و بنیانهای ارزشی خانواده ها است، خاطر نشان کرد: خوشبختانه آلودگی در مدارس و دانشگاه های این استان در حد بسیار پایینی است.