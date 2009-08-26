نگاه ملی به زبانهای محلی/ بررسی وضعیت تدریس گویشهای بومی در دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور انسجام و صیانت از وحدت ملی و عناصر ارزشمند فرهنگ و تمدن ایران اسلامی با ابلاغ مصوبه ای به وزارتخانه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی اجازه داده است دو واحد درسی زبان و ادبیات مربوط به زبانها و گویشهای بومی ایران زمین شامل آذری، کردی، بلوچی و ترکمن در دانشگاههای مراکز استانهای مربوط به صورت اختیاری پیش بینی و ارائه کنند.

ناگفته پیداست که این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از نگرشی نوین در فرهنگ آموزش عالی کشور حکایت دارد که خود می تواند باب تازه ای از افق های ملی را در مجموعه آموزشی کشور بگشاید.

اما طرح هایی از این دست تنها با تصویب به ثمر نخواهد نشست. چگونگی برداشت از آن چه که امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی کاشته است ارتباط مستقیم دارد به چگونگی پیگیری دانشگاههای کشور و نحوه اجرای مصوبه در دانشگاهها به خصوص دانشگاههای استانهای مربوط که احتملا بیشترین حجم متقاضی را در این زمینه خواهند داشت.

از این رو گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر بر آن شد تا با پیگیری مراحل اجرایی شدن این مصوبه و واکنش دانشگاهها با این طرح به چند و چون اجرای آن بپردازد.

مصوبه تدریس زبان و ادبیات گویشهای بومی در دانشگاهها ابلاغ شد

بابک نگاهداری-معاون ارتباطات شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر از ابلاغ مصوبه تدریس دو واحد درسی زبان و ادبیات مربوط به زبانها و گویشهای بومی در دانشگاهها خبر داد و گفت: دستگاههای ذیربط باید در چارچوب مصوبه طراحی خود را برای برنامه ریزی درسی و آموزشی انجام دهند.

وی افزود: وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد باید در چارچوب مصوبه طراحی خود را برای برنامه ریزی درسی و آموزشی این دروس انجام دهند.

معاون ارتباطات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تأیید اینکه برنامه درسی طراحی شده مناسب با زبان بومی و محلی است و در این عرصه می گنجد به عهده فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی است.

وی افزود: پس از تأیید فرهنگستان، کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز باید برنامه درسی طراحی شده را بررسی و تأیید کند.

به گزارش خبرنگار مهر، روسای چهار دانشگاه تبریز، گلستان، زابل و کردستان واکنشهای متفاوتی نسبت به این موضوع داشته اند و حتی برخی از تصویب چنین مصوبه ای اظهار بی اطلاعی کردند.

ارائه درس آذری از مهر ماه در دانشگاه تبریز

محمد تقی علوی-رئیس دانشگاه تبریز درباره اجرای مصوبه تدریس دو واحد درسی زبان و ادبیات مربوط به زبانها و گویشهای بومی در دانشگاهها به مهر گفت: از زمان بررسی این طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه تبریز خود را برای اجرا آماده کرد و قصد داریم از مهر ماه این درس را در قالب یک درس اختیاری دو واحدی ارائه کنیم.

وی در خصوص چگونگی به کار گیری اساتید و همچنین انتخاب کتب درسی مورد نیاز در این زمینه گفت: چند استاد برای تدریس این درس در هیئت علمی دانشگاه حضور داشتند و از خارج دانشگاه هم تعدادی را به عنوان استاد مدعو دعوت کردیم و همچنین کمیته ویژه ای در دانشگاه تشکیل شده که در حال بررسی کتب درسی لازم و دیگر شرایط مورد نیاز است.

برنامه ریزی برای تدریس ترکمنی در دانشگاه گلستان

ابوالفضل رنجبر نوعی- رئیس دانشگاه گلستان درباره اجرای مصوبه تدریس دو واحد درسی زبان و ادبیات مربوط به زبانها و گویشهای بومی در دانشگاهها به مهر گفت: هنوز پیش بینی خاصی در این زمینه انجام نداده ایم اما در صورت ابلاغ مصوبه برنامه ریزی برای اجرا صورت می گیرد.

وی درباره آمادگی این دانشگاه برای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه تدریس دو واحد درسی زبان و ادبیات مربوط به زبانها و گویشهای بومی در دانشگاهها که ترکمنی را نیز شامل می شود گفت: تاکنون در این زمینه مصوبه ای به دانشگاه گلستان ابلاغ نشده و ما در جریان این امر نیستیم.

رئیس دانشگاه گلستان ضمن اظهار بی اطلاعی از تصویب این طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در صورت ابلاغ چنین مصوبه ای شورای ویژه ای تشکیل داده و چگونگی اجرا و ارائه آن را بررسی خواهیم کرد.

وی درباره چگونگی به خدمت گرفتن استاد جهت تدریس زبان ترکمن گفت: خوشبختانه از این نظر نباید مشکل خاصی وجود داشته باشد چرا که در هیئت علمی دانشگاه گلستان استادهای ترکمن عضو هستند و در صورت لزوم می توان از دانش آنها در این زمینه استفاده کرد.

دانشگاه زابل در صورت وجود متقاضی آماده ارائه درس بلوچی است

احمد قنبری-رئیس دانشگاه زابل درباره اجرای مصوبه تدریس دو واحد درسی زبان و ادبیات مربوط به زبانها و گویشهای بومی در دانشگاهها به مهر گفت: بعید می دانم دانشجویی در دانشگاه زابل از ارائه این درس استقبال کند ولی اگر متقاضی وجود داشته باشد آمادگی ارائه درس را داریم.

وی درباره آمادگی این دانشگاه برای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه تدریس دو واحد درسی زبان و ادبیات مربوط به زبانها و گویشهای بومی در دانشگاهها که زبان بلوچی را نیز شامل می شود گفت: استان سیستان و بلوچستان بیشتر شامل گویشهای متفاوت می شود به همین دلیل فکر نمی کنم استقبال چندانی از تدریس درس بلوچی در این دانشگاه صورت گیرد.

رئیس دانشگاه زابل افزود: در صورتی که در بین دانشجویان متقاضی گذراندن زبان و ادبیات بومی وجود داشته باشد ما آمادگی ارائه آن را خواهیم داشت. به خصوص که با مساعدت و حمایت وزارت علوم توانستیم فضای آموزشی خود را گسترش بدهیم و امروز مشکل کمبود فضای آموزشی نداریم.

دانشگاه کردستان آماده ارائه درس کردی/ زیرساختها فراهم شده است

قربانعلی صادقی-معاون آموزشی دانشگاه کردستان درباره اجرای مصوبه تدریس دو واحد درسی زبان و ادبیات مربوط به زبانها و گویشهای بومی در دانشگاهها گفت: در صورت ابلاغ مصوبه دانشگاه کردستان آمادگی اجرای آن را حتی در مهر ماه امسال خواهد داشت.

وی درباره آمادگی این دانشگاه برای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه تدریس دو واحد درسی زبان و ادبیات مربوط به زبانها و گویشهای بومی در دانشگاهها که زبان کردی را نیز شامل می شود گفت: زیرساخت های لازم برای ارائه این درس در دانشگاه کردستان فراهم است و از نظر فضای آموزشی و استاد متخصص در این زمینه مشکل خاصی نداریم.

معاون آموزشی دانشگاه کردستان افزود: با توجه به تیم زبان شناسی قوی دانشگاه نیازی به استخدام استاد جدید نخواهد داشت و از نظر برنامه ریزی آموزشی نیز پیش بینی ها و هماهنگی های لازم را در دستور کار خود قرار داده ایم.

وی گفت: مردم کردستان و به خصوص دانشجویان علاقه ویژه ای به زبان محلی خود دارند و به همین دلیل پیش بینی ما این است که ارائه این درس در دانشگاه با استقبال خوبی از طرف دانشجویان همراه شود.

به گزارش مهر، در حالی برخی از روسای دانشگاهها از آمادگی برای اجرای مصوبه در ابتدای مهر ماه خبر می دهند که مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی خبر از اجرای این طرح در آینده می دهد.

مصوبه به امسال نمی‌رسد

رجبعلی برزویی - مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی نیز در زمینه اجرایی شدن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و اقداماتی که وزارت علوم تا کنون در این خصوص انجام داده است به مهر گفت: تاکنون طرحی برای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی برای تدریس زبانهای محلی در دانشگاهها برنامه ریزی نشده و بعید است این مصوبه در سال تحصیلی آینده اجرایی شود.

وی افزود: بررسی برنامه ریزی درسی برای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ارائه درس اختیاری دو واحدی زبانها و گویشهای محلی در دانشگاهها در دفتر گسترش آموزش عالی انجام می شود.

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گزارش: مهیار زاهد