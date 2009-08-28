جنسیت ملاک وزارت نیست/ انتقاد از معرفی برخی افراد غیر متخصص برای وزارت

مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر نظر خود را درباره کابینه پیشنهادی رئیس جمهور این گونه بیان کرد: قطعا این کابینه نمی تواند پیشرفت لازم را که نیاز اصلی کشور در برهه کنونی است اعمال کند البته درباره عملکرد وزیران پیشنهادی و اینکه از مجلس رای اعتماد می گیرند یا نه فعلا نمی توان نظری ارائه کرد.

نماینده مردم تبریز افزود: آنچه مهم است اینکه اگر قرار است کشور را به جایگاه و نقطه مطلوبی برسانیم باید بوسیله کسانی این کار را انجام دهیم که علم رفتن این راه را داشته باشند و از بکارگرفتن افراد بی تجربه در تحقق این مسیر پرهیز کنیم.

وزیر سابق بهداشت با بیان اینکه بکارگیری افراد بی تجربه یا غیر متخصص قطعا نمی تواند ما را به مقصد مقصود برساند، تصریح کرد: اصولا اگر قرار است هدف را ببینیم باید برای رسیدن به هدف از افرادی بهره بگیریم که از پایه تجربه، علم و تخصص آن مسیر رشد کرده اند و به طور کلی مسیر راه برای آنها تعریف شده است.

وی با انتقاد از معرفی برخی افراد غیر متخصص برای برخی وزارتخانه ها گفت : شاید افرادی وجود داشته باشند که در جای دیگری تخصص داشته باشند، اما شاخص اصلی برای ما آن است که با فرد راهنمایی پا به مسیر بگذاریم که آن مسیر را طی کرده است، قطعا مسیر رسیدن به هدف با افرادی قابل طی شدن است که چم و خم جاده را بدانند.

نماینده مردم تبریز درباره معرفی وزیران زن و اینکه با توجه به نظر برخی علما آنها می توانند از نمایندگان رای اعتماد بگیرند یا خیر، خاطرنشان کرد: در روند حرکت و تحقق اهداف کشور و نظام شاخص اصلی تقوای الهی است و مرد و زن بودن در این بین مطرح نیست، البته بنده نمی توانم درباره این موضوع نظر فقهی بدهم و دادن نظر فقهی وظیفه علما است.

وی ادامه داد: به طور حتم کسی که در راه خدا تلاش می کند و شاخص اصلی انجام وظایف برای او تقوای الهی است چه زن باشد و چه مرد اگر راه را درست برود می تواند راهنما باشد.

پزشکیان درباره سخنان رئیس جمهور و معرفی وزیران پیشنهادی از طریق رسانه ملی اظهار داشت: برونداد اجتماعی گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور خوب نبود ، زیرا همانگونه که می بینیم متاسفانه گفته های رئیس جمهوربا الفاظی نامناسب در مجالس نقل می شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مسئولان باید به گونه ای سخن بگویند که سخنان آنان در مجالس ، طنز نقل محفل نشود چرا که چنین بروندادی شایسته مسئولان مملکت ما بخصوص رئیس جمهور نیست.