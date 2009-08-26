  1. استانها
  2. گیلان
۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۳۸

در هفته دولت؛

106 طرح عمرانی و عامل المنفعه در گیلان به بهره برداری رسید

106 طرح عمرانی و عامل المنفعه در گیلان به بهره برداری رسید

رشت - خبرگزاری مهر: در سومین روز از هفته دولت بیش از 106 طرح عمرانی و عامل المنفعه در شهرستانهای مختلف استان گیلان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این تعداد طرح شامل بهره برداری پروژه آبرسانی، افتتاح سامانه های مخابراتی، توسعه و اصلاح سیستم آب و فاضلاب، ساخت واحدهای آموزشی، آسفالت، پیاده روسازی و ساخت دو استخر 20 هزار مترمکعبی است.

اجرای طرحهای کشاورزی، ساخت واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد، راه سازی، آسفالت کوچه ها و خیابانها، ساخت پارک ساحلی، ساماندهی گلزار شهدا، راه روستایی، تعمیر و بازسازی آب بندانهای روستای از دیگر طرحهای هفته دولت در استان است.

این تعداد طرح که در سومین روز هفته دولت در شهرستانهای رشت، صومعه سرا، رودبار، کلاچای، انزلی، شفت و رضوانشهر به بهره برداری رسیده اند بیش از 60 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

کد مطلب 936724

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها