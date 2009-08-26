نیمی از مدارس مازندران بیش از 30 سال قدمت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عبدالوحیدفیاضی بعداز ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح دو واحد آموزشی خیرساز در شهرستان آمل با اشاره به اینکه آموزش و پرورش به علت گستردگی فعالیتهای خود هنوز نتوانسته در ایجاد فضاهای ورزشی جوابگوی دانش آموزان باشد، اقدامها و استقبال خیران در ساخت کامل، اهدای زمین و همچنین مشارکت با آموزش وپرورش در ساخت واحدهای آموزشی را قابل تقدیر دانست.

وی افزود: مازندران به واسطه خیران بی شمار خود در مشارکت و تقبل ساخت واحدهای آموزشی در کشور همواره پیشتاز است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه آموزش و پروش یعنی تعلیم و تربیت و تعلیم و تربیت متعلق به همگان است از خیران و افراد نیکوکار خواست در ساخت فضاهای جدید آموزشی با آموزش و پرورش مشارکت بیشتری کنند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان آمل نیز در این مراسم گفت: با توجه ویژه و کمکهای خوب خیران بسیاری از مدارس پر دانش آموز این شهر دو نوبته شده است.

اکبر لطفی در خصوص بهره برداری از دو واحد جدید آموزشی در این شهرستان افزود: مدرسه شش کلاسه راهنمایی شاهد دختران شهر آمل که زمین آن را قدرت الله عابدی آملی نمازی خیرین شهرستان به همراه 300 میلیون ریال به آموزش و پرورش اهدا کرد مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی به افتتاح مدرسه شش کلاسه ابتدایی روستای وسطی این شهرستان نیز اشاره و خاطرنشان کرد: برای افتتاح این دو واحد آموزشی در مجموع حدود 950 میلیون تومان هزینه شده است.