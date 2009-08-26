به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دهمرده بعداز ظهر چهارشنبه در جشنواره شهیدرجایی کرمان اظهار داشت: اصلاح الگوی مصرف در سال جاری باید مورد توجه جدی تمامی بخشهای دولتی و غیر دولتی قرار گیرد.

وی با اشاره به کاهش 20 درصدی مصرف برق در بخش خانگی افزود: دستگاه های دولتی نیز باید در این مسیر حرکت کنند و در این زمینه در کشور مطرح باشیم.

وی افزود: اجرای سریع و با کیفیت طرحهای مختلف توسط دستگاه های دولتی نیز یکی از راهکارهای اصلاح الگوی مصرف است که باید پیگیری شود.

وی از مدیران استان خواست در راستای خدمت به مردم نهایت استفاده از ظرفیتهای موجود را ببرند و تنها به ساعات اداری اکتفا نکنند.

در این جشنواره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، اداره بیمه خدمات درمانی، اداره کل دامپزشکی، سازمان مدیریت بازنشستگی، سازمان آموزش و پرورش استان کرمان، شرکت برق منطقه ای، سازمان بنیاد مسکن و امور ایثارگران، سازمان امور اقتصادی و دارایی، سازمان بهزیستی، اداره امور شعب بانک ملی و اداره کل پزشکی قانونی به عنوان دستگاه های برتر معرفی شدند.