زندان ساری تا پایان امسال به خارج از شهر منتقل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محسن زارعی بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری هفته دولت در ساری افزود: با انتقال زندان ساری به خارج از شهر زمین وسیع ساختمان فعلی زندان ساری به مجتمع بزرگ فرهنگی تفریحی مبدل می شود.

وی خاطرنشان کرد: انتقال زندان و پادگان ساری به خارج شهر از مصوبات سفرهای استانی دولت بوده که باید اجرایی شود.

فرماندار ساری با اشاره به اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران با انتقال پادگان ساری به خارج از شهر موافقت کرده است، عنوان کرد: زمین منطقه مرمت ساری مورد قبول اولیه قرار گرفته است.

زارعی با اشاره به اقدامات توسعه ای عمرانی فراوان در ساری افزود: امسال شش میلیارد تومان برای تسریع در اتمام کمربندی شمالی اعتبار تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه باند شمالی کمربندی شمالی ساری مهرماه امسال به بهره برداری می رسد، خاطرنشان کرد: چند مکان برای احداث کارخانه کمپوست در شهرستان ساری در نظر گرفته شده که به زودی اجرایی می شود.

فرماندار ساری با اشاره به اینکه 17 هزار خانوار ساروی فاقد مسکن در تعاونی های مسکن مهر شهرستان نام نویسی کردند، افزود: ساخت دو هزار و 800 واحد مسکونی مسکن مهر در منطقه میارکلا ساری برای محرومان و اقشار فاقد مسکن آغاز شده است.

زارعی با بیان اینکه زمین 140 هکتاری گهرباران ساری برای احداث شهر جدید گهرباران در طرح مسکن مهر قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: به زودی عملیات اجرایی هفت هزار واحد مسکونی در این منطقه آغاز می شود.

وی با تاکید بر نظارت عالیه فرمانداری ساری بر روند کنده کاری های شرکتهای حفا در مرکز استان در عین حال از شهروندان خواست جهت اجرای صحیح طرحهای فاضلاب شهری ساری نهایت همکاری را با ماموران حفار انجام دهند.

وی با بیان اینکه با تخصیص اعتبار 250 میلیون تومان تامین آب شرب شهرستان ساری از سد شهید رجایی آغاز شده است، گفت: بنیاد تعاون ناجا قصد دارد برای پرسنل خود مجتمعهای تفریحی رفاهی را در ساحل خزرآباد ساری اجرا کند.

فرماندار ساری با اعلام تخصیص پنج میلیارد تومان اعتبار جهت آزادسازی و ساماندهی سواحل و اجرای طرحهای بازگشایی و چهار بانده کردن محور خزرآباد ساری در سال جاری افزود: مجموعه های تاریخی فرح آباد ساری با مرمتهای جدید احیا می شود.

زارعی با اشاره به اینکه خط لوله انتقال گاز سمنان به ساری در حال انجام است، افزود: 100 میلیون تومان برای طرح انتقال فوق هزینه شده که می تواند مشکلات مردم ساری و شهرهای همجوار را در تامین گاز زمستانه فراهم کند.

وی با بیان اینکه 140 پروژه زیربنایی و عمرانی هفته دولت امسال در مازندران آغاز و بهره برداری می شود، خاطرنشان کرد: هم اکنون 500 میلیارد تومان طرح و پروژه عمرانی در مرکز مازندران در حال انجام است.

شهرستان ساری مرکز مازندران 500 هزار نفر جمعیت دارد.