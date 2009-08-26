109 طرح در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بخشی از این طرحها شامل پرورش ماهیان سردآبی با ظرفیت تولید 10 تن ماهی قزل آلا در ارومیه، 17 واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد، جایگاه سوخت در شهرستان خوی، پل پنج دهنه پلدشت - مرگنلر و آسفالت راه روستای گیوان در پلدشت، کارخانه تولید آجر سفال و نئوپان سازی در شاهین دژ و دو طرح آبرسانی به روستاهای محمدیار است.

برای اجرای این طرحها 218 میلیارد و 493 میلیون ریال هزینه شده که با بهره برداری از این طرحها 150 فرصت شغلی فراهم شده است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در مراسم بهره برداری همزمان از 155 پروژه عمرانی، تولیدی و خدماتی با سرمایه گذاری 297 میلیارد ریال در مهاباد با بیان اینکه شهیدان رجایی و باهنر اسوه های معنوی خدمتگذاری به مردم هستند، گفت: امروز تلاشهای دولت برای توسعه و آبادانی کشور نتیجه حرکتی است که بر مبنای این الگوسازی از شهیدان بزرگوار دولت شکل گرفته است.

محمد باقر داریانی با تاکید بر اینکه باید از راه و روش مدیریت شهیدان رجایی و باهنر در اداره امور و رسیدگی به مشکلات مردم بهره گرفت، اظهار داشت: اگر ارزشهای انقلاب و اسلام را رعایت کنیم و رویکرد اصلی حفظ و صیانت از این ارزشها باشد نتیجه تلاشها خدمتگذاری بی منت به مردم خواهد بود.

در خاتمه این مراسم با اهداء لوح از کارمندان نمونه اداره های شهرستان مهاباد تقدیر شد.

93 پروژه مخابراتی، 11 پروژه بهسازی مسکن روستایی، 10 طرح تامین آب شرب روستایی، 11 پروژه عمران شهری و 15 طرح تولیدی و خدماتی با اشتغالزایی 140 نفر از جمله طرحهای افتتاحی ویژه هفته دولت در شهرستان مهاباد است.

ساماندهی ورودی شهرستان ارومیه - مهاباد، مجتمع پرورشی 34 هزار قطعه مرغ گوشتی مهاباد و مزرعه هزار و 500 مترمربعی کشت گلخانه ای از دیگر طرحهای افتتاحی در سومین روز هفته دولت در مهاباد بود.

همزمان با هفته دولت مجتمع پرورشی 34 هزار قطعه ای مرغ گوشتی مهاباد به بهره برداری رسید.

این واحد تولیدی که با حضور معاون تولیدات گیاهی وزرات جهاد کشاورزی و مدیران ارشد استانی در سومین روز از هفته دولت به بهره برداری رسید قادر است در هر دوره پرورشی 34 هزار قطعه مرغ گوشتی را تولید و به بازار عرضه کند.

واحد تولیدی مرغ گوشتی مهاباد در قالب دو سالن پرورشی و در زمینی به مساحت هزار و 730 مترمربع با سرمایه گذاری پنج میلیارد و 400 میلیون ریال با استفاده از آخرین فناوری های روز در زمینه مدیریت سوخت، کنترل سیستمهای برودتی و حرارتی و تغذیه مکانیزه طیور ساخته شده است.