حکیم مدافع قدرتمند حقوق ملت عراق در تشکیل نظام مبتنی بر عدالت بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نخست وزیری عراق، "نوری المالکی" امروز در پی درگذشت سید عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، این ضایعه را به ملت عراق و امت اسلام تسلیت گفت.



در پیام تسلیت مالکی آمده است : درگذشت حجت اسلام و المسلمین جناب آقای سیدعبدالعزیز حکیم را به ملت عراق و امت اسلام تسلیت می گوییم.



مالکی در این پیام تسلیت تاکید کرد مرحوم حکیم، عالم مبارز و صابر و مدافع قدرتمند حقوق ملت عراق در تشکیل نظام مبتنی بر عدالت و آزادی و برابری بود.



وی خاطر نشان کرد مسیر مبارزاتی سید حکیم، امتداد مدرسه خاندان حکیم در علم و جهاد و دفاع از سرزمین و وحدت مردم است.



نخست وزیر عراق تاکید کرد : سید عبدالعزیز حکیم رحمه الله، برادری بزرگ و پشتیبانی قدرتمند در مرحله مبارزه با رژیم سابق و رکن اساسی در عملیات ساخت عراق جدید بود و رحلت وی در این مرحله حساس که در آن به سر می بریم، خسارت و ضایعه ای بزرگ برای عراق به شمار می رود.



مالکی در پایان پیام خود به همه عراقی ها و اعضای مجلس اعلای اسلامی عراق و خانواده زنده یاد حکیم تسلیت گفت.



خاطر نشان می شود سید عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق که سالهای طولانی در مبارزات ملت عراق بر ضد رژیم بعثی سابق به سرکردگی صدام، نقش تعیین کننده ای و رهبری داشت، امروز چهارشنبه در سن 59 سالگی در تهران دعوت حق را لبیک گفت. وی که به دلیل ابتلا به بیماری سرطان ریه به صورت دوره ای برای درمان به ایران سفر می کرد سرانجام ساعت دو و سی و پنج دقیقه بعد از ظهر امروز در یکی از بیمارستانهای تهران دار فانی را وداع گفت.