کار سختی در مشهد داریم / تنها به پیروزی فکر می کنیم

منصور ابراهیم زاده در گفتگو با مهر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: درست است در حال حاضر صدرنشین هستیم اما هر بازی شرایط خاص خودش را دارد. ما برای حفظ جایگاه خود کار سختی در مشهد پیش رو داریم، البته برای کسب پیروزی و 3 امتیاز آن مسابقه برنامه داریم.

وی در مورد 2 شکست تلخ فصل گذشته تیمش برابر ابومسلم و تاثیر آن در روند این دیدار اظهار داشت: آن نتایج هنوز در ذهن بازیکنان ابومسلم و نفرات تیم ما وجود دارد و ممکن است استرس حاصل از آنها در عملکرد تیم ما تاثیر منفی بگذارد، به همین دلیل باید با دقت بیشتری بازی را ادامه دهیم و در این دیدار سخت از فرصت‌های خود برای رسیدن به برتری استفاده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با تمجید از توانایی پورمهدی سرمربی تیم ابومسلم اضافه کرد: درست است این مربی شناخت خوبی از ذوب آهن دارد اما ما هم از تیم ابومسلم اطلاعات لازم را داریم و مسلما دنبال آن هستیم در این دیدار موفق ظاهر شده و با پیروزی به اصفهان بازگردیم.

ابراهیم زاده در پایان گفت: تیم ما با کسب حداکثر امتیازات خانگی و یک امتیاز در بازی خارج از خانه که در ادامه مسابقات می تواند بسیار تاثیرگذار باشد، عملکرد خوبی از ابتدای فصل داشته اند و تمام تلاشمان این است بتوانیم روند رو به رشد خود را در بازی‌های آینده هم ادامه دهیم.

دیدار تیم‌های فوتبال ابومسلم مشهد و ذوب آهن اصفهان در چارچوب هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر ساعت 21 جمعه هفته جاری با قضاوت سعید بخشی زاده در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد برگزار می شود.