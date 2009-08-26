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۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۸:۱۱

پیام تسلیت حزب موتلفه اسلامی به مناسبت درگذشت عبد العزیز حکیم

پیام تسلیت حزب موتلفه اسلامی به مناسبت درگذشت عبد العزیز حکیم

حزب موتلفه اسلامی در پیام تسلیتی عبد العزیز حکیم را متکلم و محدث توانا خواند و فقدان وی را ضایعه ای دانست که جبرانش در آینده ای نزدیک بعید می نماید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام تسلیت خطاب به عمار حکیم فرزند آن عالم فقید آمده است : رحلت عارف وارسته و مجاهد خستگی ناپذیر، روحانی با فضیلت حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالعزیز حکیم، موجب تاثر و تالم فراوانی شد.

فقدان این متکلم و محدث توانا که ذخیره مجلس اعلای عراق و منبع معارف و حقایق دینی در آن خطه به شمار می آید، ضایعه ای است که جبرانش در آینده ای نزدیک بعید می نماید.

این مصیبت بزرگی را به مردم مسلمان عراق مجلس اسلامی اعلای عراق، نمایندگان مردم در پارلمان عراق، خاندان شهید پرور و مکرم حکیم تسلیت و تغزیت عرض کرده، از پیشگاه حضرت حق می خواهیم روح بلندش را قرین دریای بیکران رحمت خویش فرماید.

کد مطلب 936748

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