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۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۷:۴۹

تجری به مهر خبر داد:

دیدار کمیته ویژه با حجاریان تا شنبه به تعویق افتاد

دیدار کمیته ویژه با حجاریان تا شنبه به تعویق افتاد

عضو کمیته ویژه پیگیری از وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر مجلس شورای اسلامی از به تعویق افتادن برنامه دیدار این کمیته با سعید حجاریان تا روز شنبه خبر داد و عدم دسترسی به مرتضوی دادستان تهران را از دلایل تعویق این برنامه برشمرد.

فرهاد تجری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه بازدید کمیته ویژه پیگیری از وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر مجلس شورای اسلامی از وضعیت حجاریان به روز شنبه موکول شده است، اظهار داشت: کمیته ویژه بنا داشت که امروز با سعید حجاریان دیدار داشته باشد اما بدلیل حضور وزیران پیشنهادی احمدی نژاد در کمیسیونهای تخصصی مجلس وعدم دسترسی به مرتضوی دادستان تهران برای انجام هماهنگی های لازم ، این بازدید به عصر روز شنبه موکول شد.

به گزارش مهر ، دیدار اعضای کمیته ویژه مجلس با حجاریان در هفته های اخیر چندین بار به تعویق افتاده است .

تجری به مهر گفت : بازدید از وضعیت سایر زندانیان هم در دستور کار این کمیته قرار دارد که به تناسب شرایط آن را انجام خواهیم داد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس همچنین از دیدار این کمیته در روزهای آینده با روسای قوای مقننه و قضاییه برای انجام هماهنگی های لازم خبر داد.

 

کد مطلب 936749

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