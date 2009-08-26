مشارکت مدیران نشریات کودک و نوجوان در انتخاب داوران جشنواره مطبوعات

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه نهمین جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان اعلام کرد تعدادی از مدیران مطبوعات کودک خواستار مشورت با اهالی مطبوعات در تعیین ترکیب هیئت داوران جشنواره شده بودند که این درخواست مورد موافقت قرار گرفت.



کاشفی خوانساری از مدیران و روزنامه‌نگاران مطبوعات کودک و نوجوان خواست افراد پیشنهادی خود را برای عضویت در گروههای داوری تا 20 شهریور به دبیرخانه جشنواره معرفی کنند.



دبیر جشنواره همچنین از مدیران مطبوعات خواست در پیشنهادهای خود، تخصصهای مختلف مرتبط با مطبوعات کودک همچون ادبیات کودک، ارتباطات، روزنامه‌نگاری، روانشناسی، تعلیم و تربیت، هنر و … را مد نظر قرار دهند.



این جشنواره آذر سال جاری از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری برگزار می‌شود.