آمادگی سوریه برای گفتگو با مقامهای عراقی درباره انفجارهای اخیر بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المرصد، سوریه روز گذشته سفیر خود در بغداد را فراخواند .



یک منبع سوری اعلام کرد اقدام دولت سوریه در واکنش به تصمیم دولت عراق برای فراخوانی سفیرش از دمشق برای رایزنی درباره رشته حملات تروریستی خونین چهارشنبه 28 مرداد بغداد صورت گرفته است.



این منبع اعلام کرد : دولت سوریه ، اظهارات علی الدباغ سخنگوی دولت عراق درباره این انفجارها و عاملان آن را رد می کند.



این منبع افزود : دولت سوریه آمادگی خود را برای استقبال از یک هیئت عراقی برای مطلع شدن از مدارکی که درباره عاملان انفجارهای اخیر دارد، اعلام کرده است.



بر اساس این گزارش، روابط دمشق و بغداد از زمان به قدرت رسیدن صدام دیکتاتور معدوم در سال 1979 متشنج شده بود.



از سال 2003 و پس از سرنگونی صدام ، دولت جدید عراق، سوریه را به اجازه دادن به جنگجویان برای ورود به خاک عراق متهم می کرده است.



اما سفر نوری المالکی نخست وزیر عراق در اوایل ماه جاری میلادی به سوریه، نشانه دیگری بر بهبود روابط بود.



خاطر نشان می شود دولت عراق از سوریه خواست ضمن اخراج تمام گروههای تروریستی که از خاک این کشور جنایات زیادی را بر ضد ملت عراق مرتکب می شوند، دو نفر از عاملان انفجارهای هولناک اخیر بغداد را تحویل مقامهای عراقی دهد.



"علی الدباغ" سخنگوی دولت عراق در این زمینه گفت : دولت عراق از سوریه خواسته است محمد یونس الاحمد و سطام فرحان را که نقش مستقیمی در حملات تروریستی اخیر داشتند، تحویل بغداد دهد.

به گفته وی، کابینه عراق تصمیم گرفت از دولت سوریه بخواهد محمد یونس الاحمد و سطام فرحان را به سبب نقش مستقیم آنها در اجرای عملیات تروریستی اخیر و همچنین تمام افراد تحت پیگرد دستگاه قضایی عراق را که مرتکب جنایات قتل و ویرانگری در عراق شدند، تحویل بغداد دهد و همچنان تمام گروههای تروریستی را که از خاک سوریه به عنوان مکانی برای برنامه ریزی عملیات تروریستی بر ضد ملت عراق استفاده می کنند، اخراج کند.

بغداد پایتخت عراق روز چهارشنبه 28 مرداد شاهد چند انفجار خونین در نزدیکی وزارتخانه های دارایی و امور خارجه در منطقه دیپلماتیک الخضراء بود که در نتیجه این انفجارها 95 نفر کشته و هزار و 203 نفر زخمی شدند، تنها ساعاتی پس از این حملات تروریستی، استان بابل نیز شاهد پنج انفجار پیاپی بود که بر اثر آن 30 نفر کشته و 400 نفر دیگر زخمی شدند.

