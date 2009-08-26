پرداخت 10 میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه آبزی پروری در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیب نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح این دوره آموزشی در راستای دسترسی آسانتر شهروندان استان به آبزیان دریایی و پرورشی یک پروژه جایگاه عرضه زنده ماهی در شهرستان تنکابن با ظرفیت 300 تن افتتاح خواهد شد.



مدیرکل شیلات استان با اشاره به اینکه بیش از 10 میلیارد ریال تسهیلات بانکی در این زمینه پرداخت شده است، افزود: پیش بینی می شود که با افتتاح پروژه های مذکور بیش از 75 تن به تولید آبزیان استان اضافه شود و 20 نفر نیز مشغول به کار شوند.

وی با اشاره به ارزش فراوان غذائی و درمانی ماهی برای انسانها گفت: به رغم ارزش های فراوان تغذیه ای، این ماده غذائی جایگاه مطلوب و مناسبی در سبد غذایی خانواده ها ندارد و بر همین اساس یک دوره آموزشی طبخ ماهی برای بانوان برنامه ریزی و اجرا شد.

حبیب نژاد افزود: به منظور بالا بردن فرهنگ مصرف آبزیان در جامعه و همچنین آموزش شیوه های نوین طبخ، با هماهنگی کمیسیون امور بانوان فرمانداریها، ادارات آموزش و پرورش، بیمارستانهای شهرستانهای بهشهر و نکا کلاس آموزشی طبخ برای خانمهای خانه دار و شاغل برگزار شد.

مدیرکل شیلات مازندران افزود: در این دوره ها تعداد یکصد نفر از فراگیرا ن با طبخ چند نوع از غذاها باگوشت ماهی با استفاده از مربی مجرب آشنا شدند که با توجه به استقبال خوب ازبرگزاری این قبیل دوره ها امید واریم با استمرار این نوع آموزشها، بتوانیم ضمن ترویج فرهنگ مصرف ماهی، سلامتی و شادابی را برای جامعه فراهم نماییم.

حبیب نژاد در ادامه به فعالیت های شیلات در هفته دولت اشاره کرد و گفت: هفت پروژه شیلاتی در استان آماده بهره برداری است.

وی افزود: شش پروژه در زمینه پرورش ماهی قزل آلا به روش نیمه متراکم است که در شهرستانهای ساری، بابل، جویبار، قائمشهر و تنکابن به بهره برداری می رسند.