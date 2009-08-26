به گزارش خبرگزاری مهر، آنجلا مرکل در گفتگو با نشریه "زود کوریر" چاپ آلمان، بادفاع از عملکرد دولت خود آمادگی اش را برای مبارزه با رقبای منتقد خود اعلام کرد.



وی ادعا کرد آلمان درزمان دولت وی پیشرفت خوبی داشته است.

مرکل به خبرنگار این نشریه که از چگونگی برخوردش با منتقدان پرسیده بود، گفت هدف اصلی احزاب مخالف دولت در پرداختن به برخی مسائل، جمع آوری رای است. صدراعظم آلمان همچنین درباره انتقادهایی که از درون کابینه به وی می شود یاد آور شد: اینکه دولت آینده چه ساختاری خواهد داشت سئوالی است که باید پس از انتخابات به آن پاسخ گفت.

وی با ابراز امیدواری درباره پیروزی ائتلاف دموکرات مسیحی ها به رهبری خودش در سه انتخابات پیش رو در آلمان علت پیروزی خود در انتخابات پنج سال گذشته را نارضایتی عمیق مردم آلمان از عملکرد ضعیف دولت ائتلافی با حضور سوسیال دموکراتها دانست.

صدر اعظم آلمان در عین حال تاکید کرد در صورت پیروزی مجدد قصد دارد دولت خود را با حضور حزب لیبرال آزاد تشکیل دهد.



به گفته وی لزوم حرکت سریعتر برای بازسازی اقتصادی و بازگرداندن کشور به شکوفایی پیش از دوران بحران از جمله مهمترین دلایل تغییر در دولت ائتلافی آینده است.