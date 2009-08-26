90 درصد واحدهای صنعتی مازندران کوچک است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ابراهیم گوهردهی بعداز ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح طرح یک مجتمع صنعتی فعال در زمینه "چوب و پلیمر " در شهرک صنعتی منصورکنده بابل اظهار داشت: یکی از معایب این واحدها این است که با کوچکترین نوسان بازار با مشکل مواجه می شوند و نمی توانند در بازار جهانی حضور یابند.

وی از توسعه خوشه صنایع غذایی در استان خبر داد و گفت: امیدواریم با مطالعه توسعه خوشه صنایع غذایی گام مهمی در توسعه استان برداریم.

وی یادآور شد: هم اکنون سه شهرک صنعتی و سه ناحیه صنعتی با 314 واحد در زمینی به مساحت 255 هکتار با ظرفیت اشتغال سه هزار و 148 واحد در شهرستان بابل مستقر است.

گوهردهی اضافه کرد: در صورت بهره برداری از این واحدهای صنعتی تعداد هفت هزار و 400 نفر بکارگیری خواهند شد.

به گفته وی، در صورتی که با برنامه ریزی مشخصی بتوانیم دو هزار مترمربع به فضای شهرک صنعتی استان بیافزاییم به سرانه کشوری خواهیم رسید.

وی افزود: در حال حاضر 23 شهرک صنعتی و 11 ناحیه صنعتی با هزار و 750 هکتار و زیربنای هزار و 250 هکتار در سطح مازندران وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو هزار و 113 واحد در شهرکهای صنعتی مستقر است که تاکنون 913 واحد از آن به بهره برداری رسیده است.

گوهردهی عنوان کرد: پیشنهاداتی مبنی بر استقرار شهرکهای صنعتی وجود دارد که به دلیل عدم زمین صنعتی در منطقه مرکزی و غرب استان تاکنون موفق به پاسخگویی این درخواستها نشده ایم.