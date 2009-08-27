بهره برداری از 17 طرح صنعتی و معدنی در هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی اباذری چهارشنبه شب در مراسم بهره برداری از این طرح ها افزود: 17 طرح صنعتی و معدنی استان با سرمایه گذاری 72 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

وی خاطرنشان کرد: هشت طرح در بندرعباس، دو طرح در حاجی آباد، دو طرح در بندرخمیر، دو طرح در بستک، یک طرح در رودان، یک طرح در بندرلنگه و یک طرح نیز در شهرستان تازه تاسیس سیریک قرار دارد.

به گفته وی، 42 میلیارد ریال از اعتبارات مورد نیاز این طرحها توسط بخش خصوصی و 30 میلیارد ریال دیگر نیز از محل بنگاههای اقتصادی زودبازده در قالب تسهیلات بانکی تامین و پرداخت شده است.

وی اشتغالزایی این طرح ها را در استان 204 نفر عنوان کرد و اظهار داشت: عمده تولیدات طرحهای یاد شده را شامل مصاحل ساختمانی، مصنوعات چوبی و فلزی، مواد غذایی ازجمله بسته بندی گوشت قرمز و مرغ، سردخانه، آب آشامیدنی، انواع نان فانتزی و باگت و مواد معدنی از جمله سنگ آهن دانه بندی شده است.