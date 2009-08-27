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۵ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۵۸

همزمان با هفته دولت؛

بهره برداری از 17 طرح صنعتی و معدنی در هرمزگان آغاز شد

بهره برداری از 17 طرح صنعتی و معدنی در هرمزگان آغاز شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن هرمزگان گفت: 17 طرح صنعتی و معدنی در سطح این استان همزمان با هفته دولت به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی اباذری چهارشنبه شب در مراسم بهره برداری از این طرح ها افزود: 17 طرح صنعتی و معدنی استان با سرمایه گذاری 72 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

وی خاطرنشان کرد: هشت طرح در بندرعباس، دو طرح در حاجی آباد، دو طرح در بندرخمیر، دو طرح در بستک، یک طرح در رودان، یک طرح در بندرلنگه و یک طرح نیز در شهرستان تازه تاسیس سیریک قرار دارد.

به گفته وی، 42 میلیارد ریال از اعتبارات مورد نیاز این طرحها توسط بخش خصوصی و 30 میلیارد ریال دیگر نیز از محل بنگاههای اقتصادی زودبازده در قالب تسهیلات بانکی تامین و پرداخت شده است.

وی اشتغالزایی این طرح ها را در استان 204 نفر عنوان کرد و اظهار داشت: عمده تولیدات طرحهای یاد شده را شامل مصاحل ساختمانی، مصنوعات چوبی و فلزی، مواد غذایی ازجمله بسته بندی گوشت قرمز و مرغ، سردخانه، آب آشامیدنی، انواع نان فانتزی و باگت و مواد معدنی از جمله سنگ آهن دانه بندی شده است.

کد مطلب 936806

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