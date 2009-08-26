انتقال مستقیم گاز از روسیه به اوستیای جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مسکو قصد دارد خط لوله مستقیمی برای انتقال گاز خود به منطقه خودمختار اوستیای جنوبی احداث کند. بر اساس این گزارش، توافق اولیه انجام این پروژه در دیدار نخست وزیر روسیه با همتای اوستیایی اش صورت گرفته است.

منابع روسی اعلام کردند "ادوارد کوکوئیتی" نخست وزیر اوستیای جنوبی و "ولادمیر پوتین" در سفر اخیر وی به این منطقه یادداشت تفاهمی را در این زمینه امضا کرده اند. در این دیدار که نمایندگان شرکت گاز دولتی روسیه نیز حضور داشته اند "گازپروم" موظف به ایجاد یک خط لوله مستقیم به اوستیای جنوبی شده است.

پوتین به تازگی گفته است کشورش آمادگی دارد با تمام قدرت از تمامیت ارضی اوستیای جنوبی و آبخازیا در برابر حملات دشمنان محافظت کند. این دو منطقه از یک سال پیش به صورت یکجانبه اعلام استقلال کرده اند که این مساله تنها از سوی روسیه به رسمیت شناخته شده است.

همچنین "دیمیتری مدودف" در سالروز آتش بس میان گرجستان و روسیه گفته بود مسکو در زمینه های اقتصادی و اجتماعی حامی اوستیای جنوبی بوده و در زمینه نظامی نیز به این کشور کمک خواهد کرد.