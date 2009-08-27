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۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۴۷

گزارش خبرنگار مهر از کرواسی/

مونته نگرو صدرنشین گروه A شد

مونته نگرو صدرنشین گروه A شد

دیدار تیم‌های مونته نگرو و یونان از گروه نخست پانزدهمین دوره رقابت‌های واترپلو قهرمانی جوانان جهان با نتیجه تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کرواسی، تیم‌های یونان و مونته تگرو شب گذشته(چهارشنبه) در گروه A رقابت‌ها به نتیجه تساوی 7 بر 7 دست پیدا کردند اما مونته نگرو به دلیل تفاضل گل بهتر در صدر جدول رده بندی این گروه قرار گرفت.

به این ترتیب رده بندی گروه A رقابت ها به این شرح است:
1- مونته نگرو 7 امتیاز، 2- یونان 7 امتیاز، 3- مصر 2 امتیاز، 4- ایران 2 امتیاز، 5- پورتوریکو 2 امتیاز

پانزدهمین دوره رقابت‌های واترپلو قهرمانی جوانان جهان که از اول شهریور در "شیبه نیک" کرواسی آغاز شده است، یکشنبه هفته آینده (8 شهریورماه) به پایان می‏رسد.

کد مطلب 936821

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