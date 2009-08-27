توطئه انقلاب مخملی با هوشیاری رهبر معظم انقلاب خنثی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، سردار علی فضلی چهارشنبه شب در مراسم معارفه فرمانده جدید سپاه ناحیه ورامین اظهار داشت: پس از برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که با حضور حد اکثری مردم برگزار شد دشمنان و مخالفان قسم خورده نظام در صدد بودند تا شیرینی این پیروزی حماسی را در کام مردم ایران تلخ کنند.

وی با اشاره به اینکه انقلاب مخملی در کشوری که ولایتمداری از ارکان تربیتی مردمش است معنایی ندارد افزود: دشمنان ایران که بارها از سوی ملت و بسیجیان سلحشور با شکست مواجه شده بودند سعی در ایجاد انقلاب مخملی کردند که با هوشیاری و درایت مقام عظمای ولایت و حضور حماسی بسیجیان همیشه در صحنه این توطئه ها خنثی شد.

فضلی در ادامه تاکید کرد: ما همه سرباز ولی فقیه و زیر سایه مقام معظم رهبری مشغول خدمت به مردم شهید پرور ایران هستیم و تا آخرین نفس در رکاب رهبر عزیز انقلاب و پیرو فرامین این بزرگوار حرکت خواهیم کرد.

وی نقش بسیجیان شهرستان ورامین را در مقابله با توطئه دشمنان نظام و حضور آنها در خنثی کردن توطئه دشمنان انقلاب و کشور بی نظیر دانست و افزود: بسیجیان شهرستان ورامین در جریان اغتشاشات پس از انتخابات با درایت لازم از ورود شهرستان به این مسائل جلوگیری کردند و همچون دیگر عرصه های سیاسی و اجتماعی در اجرای این وظیفه هم به خوبی عمل کردند.

فضلی در پایان ضمن تقدیر از خدمات 30 ساله فرمانده سابق سپاه ورامین و با تاکید بر بازنشستگی وی محمد اسلامخواه را به عنوان فرمانده جدید سپاه ناحیه ورامین معرفی کرد.