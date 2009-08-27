سالانه شش میلیون تن مواد معدنی از معادن کردستان برداشت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سیروس شاه غیبی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: سالانه به طور میانگین شش میلیون تن انواع مواد معدنی از معادن فعال استان کردستان برداشت می شود.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی های صورت گرفته هم اکنون میزان ذخایر معدنی در استان کردستان به بیش از 400 میلیون تن رسیده است که با توجه به غنای منطقه پیش بینی می شود که ظرفیت استان بیش از میزان ذخیره معدنی مطالعه شده باشد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان یادآور شد: هم اکنون 193 واحد معدنی در استان کردستان فعال است که دو هزار و 300 نفر نیز به صورت مستقیم در این تعداد واحد مشغول به کار هستند.

شاه غیبی میزان سرمایه گذاری در واحدهای معدنی استان کردستان را 550 میلیارد ریال خواند و افزود: با توجه به وضعیت موجود واحدهای معدنی استان ظرفیت افزایش سرمایه گذاری را داشته و یکی از برنامه های صنایع و معادن کردستان توجه به افزایش سرمایه گذاری در این بخش است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت سرمایه گذاری در بخش صنعت استان کردستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر 800 واحد صنعتی با سه هزار و 170 میلیارد ریال سرمایه گذاری در استان فعالیت می کنند که زمینه اشتغال 14 هزار و 800 نفر را به صورت مستقیم در این بخش فراهم کرده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان به افزایش سرمایه گذاری ها صنعتی در این استان اشاره کرد و یادآور شد: در طول سه سال گذشته دو هزار و 790 مورد مجوز ساخت واحد تولیدی و صنعتی در استان صادر شده که در صورت بهره برداری از این تعداد مجوز صادر شده زمینه اشتغال برای 78 هزار نفر به صورت مستقیم فراهم خواهد شد.

شاه غیبی در پایان گفت: میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده برای دو هزار و 790 مورد مجوز صادر شده مبلغی بیش از 52 هزار میلیارد ریال است.