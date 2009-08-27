افزایش 20 هزار متر مربعی فضای آموزش فنی و حرفه ای کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، نادر فخری شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: در راستای اجرای پروژه های جدید در بخش فنی و حرفه ای کردستان، بیش از 20 هزار و 600 متر مربع به فضای آموزشی استان افزوده شده است.

وی ادامه داد: کل فضای آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان قبل از سال 87 حدود 22 هزار متر مربع بوده است که در طول سه سال گذشته با توجه به اجرای پروژه های جدید همچنین بازسازی ساختمان های آموزشی این میزان فضا در حال حاضر به بیش از 42 هزار متر مربع رسیده است.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان کردستان یادآور شد: تکمیل دو پروژه نیمه تمام شهرستان های دیواندره و مریوان، آغاز ساخت 6 پروژه جدید در شهرستان های مختلف استان، افزایش سطح برنامه های آموزشی، خرید تجهیزات جدید و به روز کردن وسائل و تجهیزات کارگاه های آموزشی استان کردستان از جمله دیگر فعالیت های فنی و حرفه ای استان در طول سه سال اخیر است.

فخری میزان اعتبارات خرید تجهیزات در فنی و حرفه ای کردستان در سال 86 را مبلغی بیش از هشت میلیارد ریال دانست و خاطرنشان کرد: این میزان اعتبار در سال 87 به 14 میلیارد و 940 میلیون ریال افزایش پیدا کرده است.

وی توسعه نرم افزاری را در کنار توسعه سخت افزاری یکی دیگر از سیاستهای فنی و حرفه ای کردستان برشمرد و عنوان کرد: برون سپاری آموزش های فنی و حرفه ای و افزایش سهم بخش خصوصی، افزایش بهره وری و توجه به مسئله مهم تقاضا محوری به عنوان سه اولویت مهم فنی و حرفه ای کردستان در بخش نرم افزاری به شمار می روند.

مدیرکل فنی و حرفه ای کردستان واگذاری مدیریت 16 کارگاه فنی و حرفه ای به بخش خصوصی و خرید 248 هزار نفر - ساعت آموزش از بخش غیردولتی را از جمله اقدامات فی و حرفه ای کردستان در سال 87 برشمرد و افزود: در طول سال جاری نیز این مهم به عنوان یکی از اولویت های کاری فنی و حرفه ای مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی آموزش شاغلین بخش صنعت ساختمان، توسعه آموزش های پیشرفته و تکمیلی و اجرای طرح آموزش دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه را به عنوان دیگر برنامه های فنی و حرفه ای کردستان دانست.