15 پروژه آموزشی در لرستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، مدرسه شهید فهمیده، مدرسه 10 کلاسه محمد قمی، کارگاه آموزشی چرخ کا، دبیرستان دوازه کلاسه دهخدا، کانون تربیتی اندیشه و مدرسه سه کلاسه قلعه نو غیاثوند از جمله طرح های به بهره برداری رسیده در سومین روز از هفته دولت بودند.

سالن ورزشی مرکز تربیت معلم بروجرد، نمازخانه مرکز تربیت معلم، مدرسه سه کلاسه خیری اشترینان، مدرسه 14 کلاسه کریم خان از دیگر پروژه افتتاح شده طی روز گذشته در شهرستان بروجرد هستند.

بنابر این گزارش این تعداد طرح آموزشی با اعتباری بالغ بر 129 میلیارد و 685 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی، استانی و مشارکت خیرین به بهره برداری رسیده است.