گازرسانی به قائمشهر پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قائمشهر، حسن قلی زاده سیاهکلایی ظهر پنج شنبه در جشن پایان گازرسانی به قائم شهر، این شهرستان را جزء شهرهای پاک اعلام کرد و اظهار داشت: مردم قائمشهر همکاری ها و سختی های فراوانی متحمل شدند تا امروز جشن پایان گازرسانی در این شهرستان برگزار شود.

وی با بیان اینکه شش روستا با وجود 449 خانوار آخرین منطقه برای بهره مندی از گاز هستند، تصریح کرد: شهرستان قائم شهر با 82 هزار و 700 مشترک گاز دارای 16 ایستگاه انتقال گاز است که برنامه های خوبی در جهت تقویت گاز این منطقه در دست اجرا است.

به گفته وی، 69 درصد روستاهای قائم شهر در دولت نهم از نعمت گاز برخوردار شدند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری نیز با اشاره به اینکه علیرغم کارشکنی های فراوان در 30 گذشته کارهای فراوانی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: کشور باز هم نیاز به کار و توسعه دارد ولی فعالیت های صورت گرفته در چهار سال گذشته نسبت سالهای قبل از آن رشد قابل توجه ای داشته است.

حجت الاسلام علی معلمی به اتمام گازرسانی در شهرستان قائمشهر اشاره کرد و گفت: در قبل از انقلاب هیچ گونه امکانات گازرسانی وجود نداشت ولی در حال حاضر حتی روستای 20 خانواری در این منطقه نیز از نعمت گاز بهره مند شده اند.