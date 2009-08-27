همزمان با هفته دولت 43 پروژه در لرستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، طرح های افتتاح شده در سومین روز هفته دولت شامل 8 طرح آبرسانی کشاورزی، سه طرح عمران روستایی، یک طرح ورزشی، 27 طرح کمیته امداد، دو طرح آموزشی و یک طرح فرهنگی بوده است.

27 طرح در کمیته امداد بروجرد به بهره برداری رسید

مسئول کمیته امداد شهرستان بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان اظهار داشت: همزمان با هفته دولت کمیته امداد شماره یک و دو شهرستان بروجرد به طور مشترک 27 طرح برای افتتاح داشته است.

علی معظمی ادامه داد: یکی از طرح های افتتاح شده در هقته دولت ساختمان اداری کمیته امداد با زیربنای دو هزار مترمربع و با صرف اعتباری بالغ بر 400 میلیون تومان بوده است.

وی یادآور شد: همچنین سایر طرح های به بهره برداری رسیده در هفته دولت توسط این نهاد با صرف اعتباری بالغ بر یک هزار و 380 میلیون ریال به مرحله بهره برداری رسیده اند.

مسئول کمیته امداد شهرستان بروجرد افزود: با بهره برداری از این تعداد طرح 26 نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) این شهرستان دارای شغل شدند.

معظمی خاطرنشان کرد: همچنین به مناسبت هفته دولت 20 جهیزیه برای نوعروسان تحت پوشش به مبلغ 100 میلیون ریال تهیه و اهدا شد.

افتتاح دو واحد آموزشی در نورآباد و فیروزآباد

مدیرکل سازمان نوسازی مدارس استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد همچنین از افتتاح دو واحد آموزشی همزمان با هفته دولت در شهرستان دلفان و بخش فیروزآباد خبر داد.

حسین اسدی پور عنوان کرد: یکی از پروژه های به بهره برداری رسیده در روز گذشته یک واحد آموزشی 10 کلاسه با زیربنای یک هزار و 350 مترمربع با یک باب سالن ورزشی به مساحت 150 مترمربع و با صرف اعتباری بالغ بر 7 میلیارد و 900 میلیون ریال در شهرستان دلفان بوده است.

وی تصریح کرد: همچنین در سومین روز از هفته دولت یک باب مدرسه 5 کلاسه دخترانه با زیربنای 598 مترمربع و با صرف اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 830 میلیون ریال در بخش فیروزآباد از توابع شهرستان سلسله به بهره برداری رسید.

کلنگ کتابخانه درجه یک شهرستان دورود به زمین شده شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان دورود، همزمان با هفته دولت کلنگ کتابخانه درجه یک شهرستان دورود با حضور برخی از مسئولین شهرستانی به زمین زده شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: کتابخانه درجه یک شهرستان دورود در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع ساخته خواهد شد.

حجت الاسلام علی ارکبان ادامه داد: زمین این کتابخانه با کمک شهرداری، تعاونی مسکن و تامین اجتماعی و پیگیریهای مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان به صورت رایگان به منظور ساخت کتابخانه درجه یک در اختیار ما قرارگرفته است.

وی با تاکید بر ضرورت گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در این شهرستان، احداث کتابخانه درجه یک شهرستان دورود را گامی در راستای این هدف مهم برشمرد.

افتتاح یک مجموعه ورزشی در بروجرد

همچنین همزمان با هفته دولت مجموعه ورزشی روستای خایان از توابع شهرستان بروجرد با مساحتی بالغ بر 10 هزار مترمربع به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، رئیس تربیت بدنی شهرستان بروجرد در حاشیه این مراسم اظهار داشت: این مجموعه ورزشی شامل زمین فوتبال، والیبال، هندبال، رختکن و سرویس های بهداشتی است.

علی ترابی تصریح کرد: این مجموعه ورزشی با اعتباری بالغ بر 600 میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.

وی یادآور شد: این طرح از مجموع 4 طرح روستایی اعلام شده در سال 87 به تربیت بدنی بروجرد بوده که در راستای توسعه ورزش در روستاهای بروجرد به اجرا درآمده است.

رئیس تربیت بدنی شهرستان بروجرد با اشاره به اینکه چهار طرح ورزشی مورد نظر در روستاهای شهید بروجردی، جعفرآباد و خایان به بهره برداری رسیده است، ابراز امیدواری کرد: مجموعه های ورزشی در دست اجرا در روستاهای گلچمران و ونایی همزمان با دهه فجر سالجاری به بهره برداری برسد.

بهره برداری از هشت طرح کشاورزی در بروجرد

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان از افتتاح هشت طرح کشاورزی همزمان با هفته دولت خبر داد.

محمود بختیاری عنوان کرد: طرح های بهره برداری شده شامل کانال آبرسانی، احداث ذخیرگاه آب کشاورزی، خطوط انتقال آب و طرح های آبیاری تحت فشار بوده است.

وی یادآور شد: این تعداد طرح با صرف اعتباری بالغ بر چهار هزار و 137 میلیون ریال مورد بهره برداری قرار گرفته اند.