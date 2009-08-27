سرانه فضاهای ورزشی مازندران به یک متر مربع می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، صالح کاردگر صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران ورزشی ساری افزود: در هفته دولت امسال 23 پروژه ورزشی در مازندران صورت می گیرد که 14 پروژه کلنگ زنی و 9 پروژه تکمیل و بهره برداری بوده است.

وی خاطرنشان کرد: سرانه ورزشی فعلی استان چهار هزار و 91 سانتی متر مربع بوده که با افتتاح پروژه های هفته دولت که 225 سانتی متر مربع به این فضاها افزوده می شود سرانه ورزشی قابل تحقق یک متر مربع استان در پایان سال جاری محقق خواهد شد.

معاون توسعه ورزش های همگانی اداره کل تربیت بدنی مازندران افزود: احداث طرح ضربتی زمین فوتبال بهشهر، احداث خانه کشتی نوشهر، احداث طرح ضربتی زمین فوتبال کجور و کوهپر نوشهر، سالن ورزشی بابل، سالن ژیمناستیک قائم شهر، سالن روباز برنجستانک سوادکوه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 100 میلیون تومان اعتبار در هفته دولت آغاز شده است.

به گفته کاردگر، در هفته دولت 14 سالن ورزشی جویبار، شیرگاه، نوشهر، تنکابن، قائم شهر، محمودآباد، آمل، زرگر شهر بابل، کمیشان نکاء، مهدیرجه گلوگاه، کوتنا قائم شهر، بابلسر، هولار و سورک ساری فعالیت اجرایی آنها آغاز که با افتتاح این پروژه ها نیز 33 سانتی متر مربع به سرانه فضاهای ورزشی استان افزوده می شود.

وی تصریح کرد: برآورد اعتبار پروژه های مورد نظر 220 میلیون تومان برای هر کدام از پروژه های فوق بوده که در مجموع سه میلیارد و 80 میلیون تومان اعتبار ساخت پروژه های کلنگ زنی ورزشی هفته دولت در مازندران است.

کاردگر اظهار داشت: بر اساس ارزیابی سازمان تربیت بدنی، اداره کل تربیت بدنی مازندران از استان های برتری بوده که در زمینه ساخت و ساز پروژه های ورزشی موفق عمل کرده و یکی از استان های برتر از لحاظ پروژه ورزشی در کشور محسوب می شود.