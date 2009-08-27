حکیم در تقویت ارزشهای اسلامی در عراق نقش بسیار مهمی ایفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر در این پیام آمده است: مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالعزیز حکیم از خاندانی است که افتخار بزرگ فقاهت و شهادت را توامان دارد و علاوه بر خدمات بزرگ علمی شهدای بسیاری را هم به اسلام عزیز تقدیم داشته‌اند.



در ادامه این پیام آمده است: وی در تبیین قانون اساسی عراق بعد از سقوط صدام ، تعیین راه مبارزه با دشمنان اسلام و نیز در تایید و تقویت ارزشهای اسلامی در حکومت عراق نقش بسیار مهمی را ایفا کرد.



آیت الله العظمی نوری همدانی در این پیام اظهار داشته است: ما این مصیبت را به محضر مبارک بقیة‌الله الاعظم (عج) و حوزه‌های علمیه عراق مخصوصا علما و مراجع نجف اشرف وبه خاندان محترم حکیم تسلیت می‌گوییم.

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