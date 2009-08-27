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۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۰۹

آیت‌الله نوری همدانی:

حکیم در تقویت ارزشهای اسلامی در عراق نقش بسیار مهمی ایفا کرد

حکیم در تقویت ارزشهای اسلامی در عراق نقش بسیار مهمی ایفا کرد

آیت الله العظمی حسین نوری همدانی از مراجع تقلید روز چهارشنبه با صدور پیامی درگذشت حجت الاسلام سید عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر در این پیام آمده است: مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالعزیز حکیم از خاندانی است که افتخار بزرگ فقاهت و شهادت را توامان دارد و علاوه بر خدمات بزرگ علمی شهدای بسیاری را هم به اسلام عزیز تقدیم داشته‌اند.

در ادامه این پیام آمده است: وی در تبیین قانون اساسی عراق بعد از سقوط صدام ، تعیین راه مبارزه با دشمنان اسلام و نیز در تایید و تقویت ارزشهای اسلامی در حکومت عراق نقش بسیار مهمی را ایفا کرد.

آیت الله العظمی نوری همدانی در این پیام اظهار داشته است: ما این مصیبت را به محضر مبارک بقیة‌الله الاعظم (عج) و حوزه‌های علمیه عراق مخصوصا علما و مراجع نجف اشرف وبه خاندان محترم حکیم تسلیت می‌گوییم.
کد مطلب 936851

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