دبیرکل ناتو امروز به یونان و ترکیه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز پنجشنبه برای دیدار و گفتگو با مقامهای ترکیه و یونان پیرامون موارد اختلاف آنها به این دو کشور همسایه سفر می کند.

آندرس فوگ راسموسن همچنین قرار است امشب در ضیافت افطار "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه حضور یابد. این در حالی است که آنکارا بدلیل چاپ کاریکاتورهای ضد اسلامی در نشریات دانمارک از جمله مخالفان سرسخت انتخاب راسموسن به دبیرکلی ناتو بود.

پیش از این راسموسن در نخستین روز کاریش در دفتر ناتو در بروکسل گفت درصدد است تا هرچه سریع تر به یونان و ترکیه به عنوان دو عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی سفر کرده و اختلافات این دو کشور را درباره قبرس حل کند.

وی افزود: برای من اولویت این است تا موانعی را که سبب بروز تنش ها در مسئله قبرس شده بردارم و این مسئله ای است که در گفتگو با رهبران یونان و ترکیه در اواخر آگوست مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.