برنده جایزه کتاب سال: ادبیات داستانی ایران خارج از مرزها ناشناخته است

فیروز زنوزی جلالی نویسنده که به تازگی از هند برگشته است درباره دلایل این سفر به خبرنگار مهر گفت: از تاریخ 25 مرداد تا دوم شهریور ماه سفری به هندوستان داشتم که در این سفر در دو دانشگاه در شهرهای علیگر و دهلی به سخنرانی درباره ادبیات داستانی معاصر ایران و وضعیت آن پرداختم.

ادبیات داستانی ما در خارج از مرزها ناشناخته مانده است

وی ادامه داد: اگرچه ادبیات ایران با ادبیات کشورهای مختلف از جمله هند دارای رابطه‌ای دیرینه است ولی متاسفانه ادبیات داستانی ما خارج از مرزهایمان ناشناخته است که من شخصا این ناشناخته بودن را در هند، ترکمنستان، بیروت و دمشق احساس کرده‌ام.

زنوزی جلالی درباره دلایل سفر خود به هند توضیح داد: دانشگاه علیگر به صورت دوره‌ای نشستها و سمینارهایی با موضوع بررسی ادبیات معاصر جهان برگزار می‌کند که در این دوره میزبان سمینار بین‌المللی ادبیات معاصر ایران بود که به همین بهانه از ما دعوت کردند.

نویسنده "جنگهای دریایی" افزود: اول فقط دانشگاه علیگر از ما دعوت کرده بود ولی وقتی در آنجا با موضوع ادبیات داستانی معاصر ایران و به ویژه فعالیت و جایگاه نویسندگان زن سخنرانی کردم برای شرکت کنندگان خیلی جالب بود و استادی از دانشگاه دهلی نو از ما دعوت کرد که این سخنرانی در دانشگاه آنها نیز تکرار شود که ما فاصله 120 کیلومتری را طی کرده و برنامه‌ای هم در دانشگاه دهلی داشتیم که آنجا نیز با استقبال روبه‌رو شد.

اطلاعات آنها از ادبیات معاصر ما اندک و قدیمی است

این نویسنده توضیح داد: متاسفانه اطلاعات آنها درباره ادبیات معاصر ما به صادق هدایت و چند ترجمه از آثار صادق چوبک محدود می‌شود ولی بسیار شایق هستند که از ادبیات ما بیشتر بدانند و همچنین دوست دارند که ترجمه بیشتری از آثار ادبی در اختیارشان قرار گیرد.

زنوزی جلالی از ارائه پیشنهادهایی در آنجا خبر داد و گفت: من به آنها پیشنهاد دادم در دوره‌های مختلف آموزشی و تحلیلی به ویژه در مورد پایان‌نامه‌های تحصیلیشان از نویسندگان ایرانی دعوت کنند تا این نویسندگان اطلاعات کاملتری از ادبیات ایران در اختیارشان قرار دهند.

هندیها ترجمه‌های نازل آثار ایرانی را می‌خوانند

وی با ابراز تاسف از اینکه ترجمه‌های موجود از آثار ادبی در هند ترجمه‌های نازلی است، بیان کرد: در این سفر محمود سالاری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز همراه من بود که ایشان هم در سخنانی بخشی از ادبیات داستانی ایران را توضیح داد.

این منتقد ادبی در پاسخ به این پرسش که آیا شما در این سفر با نکته یا تجربه ویژه‌ای روبه‌رو شدید که بتواند ایده نگارش کتاب باشد؟ بیان کرد: نکته خیلی جالبی که با آن روبه‌رو شدم این بود که در این کشور علیرغم فقری که دچار آن است و مردم آن بضاعت اندکی دارند ولی سر چهارراههای آن دستفروشان کتاب می‌فروشند.

زنوزی ادامه داد: آنجا در پشت چراغ قرمز افرادی رمان و مجموعه داستان دست دوم می‌فروختند و مردم هم آنها را می‌خریدند که این نشان می‌دهد توجه به ادبیات در این کشور زیاد است وگرنه چنین شغلی نه ایجاد می‌شد نه دوام پیدا می‌کرد.

اشتیاق خارجی‌ها به بیشتر دانستن درباره ادبیات ایران

نویسنده "قاعده بازی" تاکید کرد: اشتیاق آنها برای بیشتر دانستن از ادبیات ما زیاد است و حال نوبت ما است که اشتیاق خود را برای معرفی ادبیاتمان به آنها نشان دهیم. ما متاسفانه در انتقال و ترجمه آثارمان به دیگر کشورها سست عمل کرده‌ایم در حالیکه مشتاقان زیادی در جهان برای آثار ما وجود دارند. امیدوارم این ارتباط و تعامل هرچه سریعتر و محکم تر برقرار شود.

وی در پایان در پاسخ به این پرسش که نگارش کتابهایتان به ویژه اپیزود سوم "جنگ‌های دریایی" که می‌بایست تا کنون به پایان رسیده باشد به کجا رسیده است؟ گفت: به دلیل سفرهایی که این اواخر برایم پیش آمد تمرکز چندانی روی کتابهایم نداشتم و فعلا کارم در آن زمینه چندان پیش نرفته است.