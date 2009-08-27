شرکت فنی و مهندسی بین المللی عمران اطلس در زنجان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهدی اشراقی صبح پنج شنبه در نخستین جلسه هیئت موسسان شرکت فنی و مهندسی عمران اطلس افزود: حضور در عرصه های بین المللی مستلزم مجموعه های قوی و توانمند است لذا اگر تمام شرکت های آزمایشگاهی، مشاورین و مهندسین و کلیه کسانی که در بخش عمران استان فعالیت می کنند دور هم جمع شوند، می توانند یک شرکت فنی و مهندسی قوی بوجود آورند.

وی ادامه داد: به دلیل توانمندی شرکت های استان همچنین نزدیکی این استان به برخی از کشورهای همسایه لازم است فعالان عرصه عمران حول یک شرکت واحد فعالیت کنند.

اشراقی به تشکیل شرکت مدیریت صادرات استان در این بنیاد اشاره کرد و گفت: می توان از پایگاه هایی که شرکت مدیریت صادرات در کشورهای هدف ایجاد می کند به منظور بازاریابی فعالیت های عمرانی استفاده کرد.