  1. استانها
  2. زنجان
۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۱۸

شرکت فنی و مهندسی بین المللی عمران اطلس در زنجان تشکیل شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان زنجان گفت: با تأسیس شرکت فنی و مهندسی عمران اطلس، زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور فراهم می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهدی اشراقی صبح پنج شنبه در نخستین جلسه هیئت موسسان شرکت فنی و مهندسی عمران اطلس افزود: حضور در عرصه های بین المللی مستلزم مجموعه های قوی و توانمند است لذا اگر تمام شرکت های آزمایشگاهی، مشاورین و مهندسین و کلیه کسانی که در بخش عمران استان فعالیت می کنند دور هم جمع شوند، می توانند یک شرکت فنی و مهندسی قوی بوجود آورند.

وی ادامه داد: به دلیل توانمندی شرکت های استان همچنین نزدیکی این استان به برخی از کشورهای همسایه لازم است فعالان عرصه عمران حول یک شرکت واحد فعالیت کنند.

اشراقی به تشکیل شرکت مدیریت صادرات استان در این بنیاد اشاره کرد و گفت: می توان از پایگاه هایی که شرکت مدیریت صادرات در کشورهای هدف ایجاد می کند به منظور بازاریابی فعالیت های عمرانی استفاده کرد.

کد مطلب 936876

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها