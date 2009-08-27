هفته دولت در خراسان رضوی و افتتاح دهها پروژه در شهرستانها

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مجتبی صادقیان فرماندار تربت حیدریه از افتتاح 300 پروژه عمرانی در تربت حیدریه همزمان با هفته خبر داد.

فرماندار خواف نیز گفت: بیمارستان 96 تختخوابی خواف با اعتبار 56550 میلیون ریال همزمان با هفته دولت در شهرستان خواف به بهره برداری می رسد.

عبدالعلی جغتایی افزود: در هفته دولت سال 88 چندین پروژه در شهرستان خواف افتتاح خواهد شد که یکی از مهم ترین پروژه ها ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور با اعتبار8680 میلیون ریال است.

فرماندار خواف از افتتاح پروژه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GTS) با اعتبار 35 میلیون ریال و بهره برداری از ICT در سایت معدن خواف با اعتبار 120 میلیون ریال در هفته دولت خبر داد.

جغتایی افزود: از دیگر پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت در خواف پروژه تامین برق همزاره – شیرگرد – سبز پنبه است که 1360 میلیون ریال اعتبار را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: علاوه بر پروژه های قابل افتتاح در شهرستان خواف چندین پروژه از جمله گازرسانی به روستاهای خرگرد، تیزاب، مهرآباد، برآباد و قاسم آباد از جمله این پروژه ها است.

فرماندار خواف اجرای 30 واحد مسکونی برای محرومین خواف، دبیرستان 12 کلاسه شبانه روزی چمن آباد، نیروگاه بادی در نزدیکی معدن سنگان، احداث و تجهیز بازارچه مرزی، استخر سرپوشیده و کارخانه گندله سازی در سایت معدن سنگان، از دیگر پروژه های در حال اجرا در خواف است.

فرماندار کلات نیز گفت: چندین پروژه در حوزه های مختلف عمرانی طی یک سال اخیر در شهرستان کلات به مرحله بهره برداری رسیده که در هفته دولت تعدادی از این پروژه ها به عنوان نمونه افتتاح می شود.

برزو دبیریان افزود: بند خاکی برده با اعتبار یک میلیارد و 300 میلیون ریال و مرکز مخابراتی چرم کهنه با اعتبار یک میلیارد ریال، دو پروژه از چندین پروژه افتتاحی هفته دولت است که به ترتیب 63 و 248 خانوار را تحت پوشش قرار می دهد.

وی از بهره برداری پروژه گازرسانی شهر کلات با اعتبار 10 میلیارد ریال در هفته دولت خبر داد و گفت: گازرسانی به کلات از آرزوهای دیرین مردم این منطقه بود که به همت دولت نهم جامه عمل پوشید و یک هزار و 670 خانوار را از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهد کرد.

فرماندار کلات پروژه های آبرسانی به روستای خشت با اعتبار یک میلیارد و 900 میلیون ریال و خط انتقال جدید آب شرب روستای قلعه نو با اعتبار 850 میلیون ریال را به عنوان دو پروژه افتتاحی در هفته دولت عنوان کرد و افزود: با بهره برداری از این پروژه 114 خانوار در روستای خشت و 312 خانوار در روستای قلعه نو از آب شرب سالم بهره مند می شوند.

دبیریان ادامه داد: همزمان با افتتاح چندین پروژه آبرسانی در کلات، عملیات اجرایی پروژه عرب چاه و آب رسانی دهستان هزار مسجد با اعتبار اولیه 4 میلیارد و 600 میلیون ریال ، آغاز و و یک هزار و 435 خانوار از آن بهره مند خواهند شد.

وی سالن ورزشی گرو با اعتبار یک میلیارد ریال و احداث کانال آبیاری عمومی روستاهای دریکه توت، حاجی آباد و رباط با اعتبار مجموعا 800 میلیون ریال را از دیگر پروژه های افتتاحی هفته دولت در کلات عنوان کرد و گفت: پروژه احیا و مرمت قنات کرناوه شیرین نیز با اعتبار 200 میلیون ریال و پوشش 95 خانوار آماده افتتاح است.

فرماندار کلات گفت: مرکز مخابراتی سینی کهنه، پل خوارزم محله، تجهیز و نوسازی اراضی سنتی کشاورزی المتو، ساختمان فنی و حرفه ای کلات، مزار شهدای روستاهای گرو، ارچنگان، آقداش، امیرآباد و قره تیکان و استخر ذخیره آب روستای برده نیز در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

فرماندار جغتای گفت: همزمان با هفته دولت چندین پروژه عمرانی با اعتبار بیش از 828 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

محمدرضا کاظمی ادامه داد: افتتاح سه بخش عمده کارخانه سیمان جغتای با اعتبار 800 میلیارد ریال از مهم ترین پروژه های پیش بینی شده برای هفته دولت است که برای 2 هزار نفر اشتغال ایجاد می کند.

فرماندار جغتای از افتتاح پل زیرگذر ایستگاه راه آهن جوین با اعتبار معادل چهار میلیارد ریال و سکوی مسافری در این ایستگاه با اعتبار 4 میلیارد ریال در هفته دولت خبر داد.

کاظمی افزود: علاوه بر افتتاح چندین پروژه عمرانی، عملیات اجرایی پل سواره رو روگذر ایستگاه جوین نیز با اعتبار 20 میلیارد ریال در هفته دولت آغاز می شود.

وی با اشاره به اختصاص سه مورد از مصوبات سفر اول و دوم هیات دولت به خراسان رضوی به شهرستان جغتای، گفت: دو مورد از این مصوبات تکمیل شده و آماده بهره برداری است.

فرماندار جغتای افزود: پانسیون های پزشکان بیمارستان 64 تخت خوابی شهرستان نیز که از مصوبات سفرهای استانی هفته دولت به خراسان رضوی است، 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در حال اجرا می باشد.

محمد عارفی فرماندار رشتخوار نیز از بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 35 پروژه با اعتبار 26 میلیارد و 349 میلیون ریال طی هفته دولت در این شهرستان خبر داد و گفت: پروژه های پیش بینی شده برای هفته دولت در سطح شهرستان خواف توزیع شده که نشان از توجه دولت نهم به محرومیت زدایی از مناطق کم برخوردار دارد.

وی در ادامه به افتتاح چند پروژه فضای سبز، برق رسانی و احداث شبکه فشار ضعیف شهری و روستایی، آبخیزداری و آبیاری تحت فشار و واحدهای مسکونی برای اقشار کم برخوردار در هفته دولت اشاره کرد.

فرماندار رشتخوار افزود: علاوه بر پروژه های افتتاحی، عملیات اجرایی چند پروژه در حوزه فضای سبز و توسعه روستایی نیز آغاز خواهد شد که اعتبار مورد نیاز اجرای این طرح ها بیش از یک میلیارد و 560 میلیون ریال می باشد

قاسم شعبانی عطار فرماندار سبزوار نیز گفت: در هفته دولت، 112 پروژه با اعتباری بر بالغ بر 82 میلیارد و 700 میلیون ریال در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

علی حاجی عرب فرماندار مه ولات از افتتاح 33 پروژه با اعتبار بیش از 30 میلیارد ریال در هفته دولت خبر داد و گفت: همزمان با هفته دولت 33 پروژه با اعتبار 30 میلیارد و 800 میلیون ریال در نقاط مختلف شهرستان مه ولات به بهره برداری می رسد.

حسن فتحی نیا فرماندار کاشمر نیز گفت: همزمان با هفته دولت 26 پروژه در حوزه های مختلف توسعه ای با اعتبار بیش از 37 میلیارد 913 میلیون ریال به بهره برداری می رسد و 30 هزار و 738 خانوار از نتایج این پروژه ها بهره مند خواهند شد.



محمدعلی مهدی نژاد فرماندار خلیل آباد نیز گفت: همزمان با هفته دولت، 11 پروژه در حوزه های ورزشی، کشاورزی، دامپروری، زیر ساختی صنعتی و عمرانی با اعتبار 41 میلیارد و 740 میلیون ریال در شهرستان خلیل آباد به بهره برداری می رسد.