سایت آسیکوداری جهانی در سرخس پیاده سازی و مستقر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سرخس، حمید موسوی پیش از ظهر پنجشنبه در نشستی خبری با اشاره به بهره برداری از بیمارستان 96 تختخوابی، اجرای پروژه بزرگ انتقال آب از سد دوستی به مشهد و اجرای قسمتی از پروژه کانال های پایاب سد دوستی طی چهار سال گذشته در سرخس افزود: حجم فعالیت های صورت گرفته در حوزه های مختلف توسعه و آبادانی، طی 4 سال گذشته در مقایسه با تاریخ شهرستان سرخس بی سابقه است.

فرماندار سرخس ادامه داد: احداث و راه اندازی چند واحد صنعتی در منطقه ویژه سرخس، اصلاح شبکه آب شهر سرخس، بهره برداری از 22 پروژه گازی پالایشگاه و آسفالت قسمتی از راه دسترسی روستاهای بخش مرکزی را از دیگر پروژه های اجرا شده در چهار سال گذشته در سرخس عنوان کرد.

وی افزود: در حال حاضر نیز چندین پروژه از جمله تکمیل ساختمان دانشگاه پیام نور، احداث مرکز بهداشتی درمانی روستای قوش خزایی، احداث کانال های آبیاری عمومی، راه سازی معدن آق در بند و احداث و آسفالت محور قدیم مشهد - سرخس در این شهرستان در حال اجراست.

موسوی ایجاد، توسعه و بازسازی شبکه آب سرخس، احداث پنج واحد خانه پزشک، تهیه و تکمیل طرح های هادی روستایی و پیاده سازی و استقرار سایت آسیکوداری جهانی را از دیگر پروژه های در حال اجرا در سرخس عنوان کرد.