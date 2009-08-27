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۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۰۷

مراسم تشییع پیکر سید عبدالعزیز حکیم در تهران برگزار شد

مراسم تشییع پیکر سید عبدالعزیز حکیم در تهران برگزار شد

مراسم تشیع پیکر رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق صبح امروز پنجشنبه با حضور مقامات عالیرتبه ایرانی از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر سید عبد العزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق امروز پنجشنبه از مقابل سفارت عراق در تهران آغاز شد و پیکر این مجاهد نستوه سپس تا بلوار کشاورز تهران و به سمت سازمان مجمع جهانی اهل بیت تشییع شد. 

در این مراسم علاوه بر چهره های عراقی ، مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی ایران از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام گلپایگانی نماینده مقام معظم رهبری، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، منوچهر متکی وزیر امور خارجه، علی سعید لو معاون رئیس جمهور، آیت الله امام کاشانی و حجت الاسلام اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) حضور داشتند . 

پیکر سید عبد العزیز حکیم پس از تشییع در تهران به قم و از آنجا به عراق منتقل شده و در نجف اشرف به خاک سپرده خواهد شد.

کد مطلب 936884

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