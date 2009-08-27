آمریکا درپی مرتبط کردن روند صلح خاورمیانه با موضوع ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت وزارت خارجه آمریکا، "یان کلی" در آخرین جلسه رسانه ای خود در تایید گزارش منتشر شده در روزنامه گاردین مدعی شد: آمریکا بدنبال دستیابی به یک صلح فراگیر در منطقه خاورمیانه است.

روزنامه گاردین که در انگلیس منتشر می شود در مقاله ای ادعا نموده بود آمریکا بدنبال برداشتن قدم های جدی در مسیر صلح در خاورمیانه است و یکی از مهمترین عناصر سیاست آمریکا پیوند زدن مسئله رژیم اسرائیل- فلسطین با موضوع ایران است.

"کلی" از دادن هرگونه اطلاعات بیشتر طفره رفت و تنها اضافه کرد که " مذاکرات در این خصوص بسیار حساس و جدی بوده و من سعی ندارم در حال حاضر اظهار نظری در این خصوص ارایه دهم".

