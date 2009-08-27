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۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۲۹

غفوری:

تیم شیرین فراز کرمانشاه باید حمایت شود

تیم شیرین فراز کرمانشاه باید حمایت شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه بر لزوم ایجاد نگاه مثبت و حمایت از باشگاه شیرین فراز تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری روز پنج شنبه در دیدار مدیر عامل باشگاه شیرین فراز با وی ضمن دریافت گزارشی از آخرین وضعیت تیم فوتبال شیرین فراز، جایگاه این تیم در میان مردم و فوتبال ایران را خوب ارزیابی کرد و گفت: باید تلاش کرد تا نام کرمانشاه همواره در بالاترین جایگاه قرار گیرد.

 

وی تصریح کرد: خوشحالیم از اینکه می شنویم این تیم با پشت سر گذاشتن مشکلات، در راه موفقیت قدم بر می دارد و از مدیریت این باشگاه می خواهم با تفکر خدمت این مسیر را ادامه دهند.

 

غفوری تصریح کرد: هر کمکی که از سوی استان نیاز است به این تیم خواهد شد تا افتخارات گذشته باز هم تکرار شود و نام کرمانشاه در فوتبال نیز بدرخشد.

 

سلمان کریمی مدیرعامل باشگاه شیرین فراز نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در جهت بهبود شرایط تیم فوتبال این باشگاه گفت: امیدواریم با انگیزه ای که در میان مجموعه تیم فوتبال شیرین فراز ایجاد شده است، صعود مجدد به لیگ برتر را در پایان فصل جاری لیگ آزادگان  جشن بگیریم.

 

تیم فوتبال شیرین فراز در فصل جاری با جذب چند بازیکن خارجی با جدیت تمرینات خود را دنبال می کند.

کد مطلب 936891

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