هفت میلیارد ریال غرامت به کشاورزان تایبادی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در تایباد، عبدالغنی محمدخانی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع کشاورزان و مسئولان ادارات بیمه افزود: یکی از فعالیت های موثر در بانک کشاورزی در جهت کمک به کشاورزان پرداخت غرامت خشکسالی و سرمازدگی به کشاورزان تایبادی بوده است.

وی گفت: در سال جاری مبلغ هفت میلیارد و 330 میلیون ریال غرامت بابت سرمازدگی و خشکسالی به شش هزار و 821 هکتار از اراضی تایباد، پرداخت شده است.

وی افزود: در حال حاضر صندوق بیمه محصولات کشاورزی،92 نوع محصول را تحت پوشش بیمه ای درمی آورد و کشاورزان و تولید کنندگان می توانند با مراجعه به بانک محصولات خود را بیمه کنند.

در این مراسم حسن باقری نسب، معاون فرماندار تایباد هم گفت: حدود 90 درصد اعتبارات بنگاه های زود بازده شهرستان از طریق بانک کشاورزی پرداخت شده است.

وی با تاکید بر اینکه با پس اندازهای قرض الحسنه در بانک کشاورزی به چرخه تولید کمک می شود گفت: در تعالیم دینی قرض الحسنه دادن به مردم و مسلمین بسیار سفارش شده است.