کمپ گردشگری مراغه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در مراغه، این پروژه که پیش از ظهر پنجشنبه در حومه مراغه گشایش یافت، در راستای افتتاح و کلنگ زنی بیش از 40 پروژه مرمتی و گردشگری آذربایجان شرقی در هفته دولت راه اندازی شده است.

تراب محمدی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، در مراسم آغاز بهره برداری از کمپ گردشگری مراغه گفت: دولت در توسعه زیرساختهای گردشگری جدی است و بر همین اساس از ابتدای دولت نهم ایجاد کمپهای گردشگری در مبادی تمام شهرهای استان در دستور کار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قرار گرفت.

وی افزود: این کمپ گردشگری که در ورودی شهر از طرف جاده تبریز ـ مراغه قرار دارد، شامل فضای سبز، پارکینگ، آلاچیق،

سرویس بهداشتی، نمازخانه، رستوران و بوفه و برخی امکانات اقامتی و رفاهی دیگر برای استفاده گردشگران است.

تراب محمدی در خصوص اعتبارات این پروژه گفت: بیش از سه میلیارد ریال برای ایجاد این کمپ گردشگری توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی اختصاص یافته که شهرداری مراغه نیز در این پروژه مشارکت داشته است و نگهداری و بهره برداری از این کمپ گردشگری با امضای تفاهم نامه به شهرداری مراغه واگذار خواهد شد.

دبیر کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری در پایان افزود: با تدابیر پیش بینی شده دولت در توسعه زیر ساختهای گردشگری با مشارکت جدی بخش خصوصی در سال های آتی شاهد بهره برداری از پروژه های عظیم گردشگری در مناطق نمونه گردشگری استان خواهیم بود .